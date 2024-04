Inside Out 2: nuovi poster ufficiali del sequel di Pixar Animation Studios (Al cinema dal 19 giugno)

Dal 19 giugno 2024 nei cinema italiani con Walt Disney Studios Inside Out 2, il sequel di Pixar Animation Studios che introdurrà nuove amozioni con cui si confronterà Riley e che includono Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo.

Le vocine nella testa di Riley la conoscono dentro e fuori, ma la prossima estate tutto cambierà. Inside Out 2 della Pixar ritorna nella mente dell’adolescente Riley, appena nata, mentre il quartier generale sta subendo un’improvvisa demolizione per fare spazio a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che da tempo conducono un’operazione di successo a detta di tutti, non sono sicuri di come sentirsi quando si presenta l’ansia. E sembra che non sia sola.

Le emozioni nel cervello di Riley includono Gioia (Amy Poehler), Tristezza (Phyllis Smith), Disgusto (Mindy Kaling), Paura (Tony Hale) e Rabbia (Lewis Black). Poi c’è Ansia, doppiata da Maya Hawke.

Il film segna il debutto in un lungometraggio di Kelsey Mann dopo la regia del corto Centro Feste, sequel/midquel del franchise Monsters & Co. incluso nella raccolta Pixar Short Films Collection 3. Mann ha curato anche l’animazione di Onward – Oltre la magia e scritto la sceneggiatura di Il viaggio di Arlo. Kelsey Mann dirige “Inside Out 2” da una sceneggiatura di Meg LeFauve (Inside Out, Il viaggio dio Arlo)