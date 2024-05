Io e il Secco: foto e poster del film d’esordio di Gianluca Santoni premiato ad Alice nella Città 2023

Il 23 maggio 2024 esce nelle sale, distribuito da Europictures, Io e il Secco, opera prima di Gianluca Santoni interpretato da Andrea Lattanzi e Francesco Lombardo.

Il film racconta di Denni (Francesco Lombardo), dieci anni e una missione da compiere: salvare sua madre dalla violenza di suo padre. Piccolo è, da solo non ce la può fare. Decide di chiedere aiuto a uno che la gente la uccide di mestiere: un super-killer. La persona scelta è Il Secco (Andrea Lattanzi), che non è un criminale, ma un innocuo sbandato con un disperato bisogno di soldi, che finge di accettare l’incarico, ma solo per derubare il padre del bambino. L’incontro tra Denni e Il Secco dà vita a un’avventura che oscilla tra dramma e commedia, un buddy movie ad altezza bambino, in bilico tra la fantasia e una realtà anche troppo cruda. I due vivranno un’esperienza che li porterà a interrogarsi sul senso dell’essere uomini, e sulla paura e il mistero che unisce e separa padri e figli.

Il cast include anche Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti, Swamy Rotolo, Zoe Trevisan, Alessandro Bernardini, Lanfranco Vicari e Simone Plazzi.