Kinds of Kindness: nuovi poster ufficiali del film di Yorgos Lanthimos in Concorso a Cannes 2024

Yorgos Lanthimos reduce dal successo e dai quattro Oscar per il suo Povere creature! approda in Concorso a Cannes 2024 con Kinds of Kindness, un nuovo film che lo vede collaborare nuovamente con Emma Stone e Willem Dafoe. Kinds of Kindness arriva nei cinema italiani il 6 giugno 2024 con Searchlight Pictures.

La pellicola, una favola contemporanea, è descritta come un “trittico” composto da tre storie distinte ma vagamente collegate.

Il primo segmento, “The Death of R.M.F”, segue un uomo che cerca di farsi carico del proprio destino dopo essersi allontanato dal suo potente capo.

Il secondo segmento “RMF is Flying”, raffigura un uomo tormentato dal sospetto che sua moglie, recentemente tornata dopo essere stata denunciata come scomparsa, sia un impostore.

Il segmento finale, “RMF Eats a Sandwich”, ruota attorno al compito di un cultista di trovare una persona specifica con la capacità di resuscitare i morti.

Il cast di “Kinds of Kindness” comprende anche Margaret Qualley, Jesse Plemons, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.