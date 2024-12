Kraven – Il cacciatore: nuovi poster e foto del film Sony con Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe

E’ approdato nei cinema italiani il chiacchieratissimo Kraven – Il cacciatore del regista J.C. Chandor (Triple Frontier), sesto e a quanto sembra ultimo film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU), l’universo condiviso lanciato da Sony che raccoglie villain e antieroi Marvel legati al personaggio di Spider-Man.

“Kraven Il Cacciatore” racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.

Il cast include anche Ariana DeBose nel ruolo di Calypso Ezili (sacerdotessa voodoo e interesse amoroso di Kraven) / Diaana Babnicova interpreta Calypso da giovane / Fred Hechinger nel ruolo di Dmitri Kravinoff / Camaleonte (fratellastro di Kraven e maestro del travestimento) /Billy Barratt interpreta un giovane Dmitri / Alessandro Nivola nel ruolo di Aleksei Sytsevich / Rhino (mercenario russo che può trasformarsi in un ibrido umano-rinoceronte iniettandosi dosi di un siero sperimentale) / Christopher Abbott nel ruolo dello Straniero (assassino con il potere dell’ipnosi assoldato da Aleksei) / Murat Seven nel ruolo di Omer Aksoy, (assassino turco assoldato da Aleksei) / Yuri Kolokolnikov nel ruolo di Seymon Chorney (signore del crimine russo che Kraven incontra in prigione).

Prodotto dalla Columbia Pictures in associazione con la Marvel Entertainment, “Kraven – Il cacciatore” è il sesto film dell’universo di Spider-Man (SSU) della Sony.