La Cosa: Action Figure NECA “SDCC 40° Anniversario” ispirata al poster del film di John Carpenter

NECA nel 2022 ha realizzato una action figure eccezionale per il 40° anniversario de La Cosa di John Carpenter, e ciò che rende questa figure così interessante è che è ispirata all’iconico poster del film disegnato da Drew Struzan.

Struzan oltre che per l’iconico poster per “la Cosa”, è noto per i suoi oltre 150 poster cinematografici, tra cui Le ali della libertà, Blade Runner, E.T. l’extraterrestre, così come i film della serie Indiana Jones, Ritorno al futuro e Star Wars.

La figure è alta circa 14 cm e viene fornita completa di una luce LED nella testa e frontalini intercambiabili e rimovibili per creare l’esplosione di luce caratteristica del poster. La statuetta era un’esclusiva di NECA per il San Diego Comic-Con, ma se vi interessa è attualmente reperibile su eBay ad un prezzo davvero accessibile.