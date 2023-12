La Cosa: nuova action figure Mondo del MacReady di Kurt Russell nel film di John Carpenter

Mondo ha rivelato una nuova spettacolare action figure da collezione definitiva per il personaggio di Kurt Russell, MacReady, protagonista del remake anni ottanta La Cosa di John Carpenter.

In qualsiasi momento. Ovunque. Chiunque…

Ispirata a LA COSA del 1982 della Universal Pictures, la nostra figure in scala 1/6 di MacReady è armata e pronta a combattere il terrore alieno definitivo, completa di elementi in stoffa e tessuto in finta pelle, oltre ad una sfilza di mani, teste e armi intercambiabili.