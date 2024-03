Dopo l’anteprima nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha ottenuto il premio come Miglior film per la giuria C.I.C.A.E., il Premio Europa Cinema Label e la candidatura al Premio Oscar come miglior film internazionale, dal 29 febbraio nei cinema italiani con Lucky Red La sala professori. Trattasi del quarto lungometraggio per il regista İlker Çatak recentemente designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI.

Protagonista assoluta Leonie Benesch (Il Nastro Bianco, The Crown) nei panni di un’insegnante di scuola media al primo incarico alle prese con il mistero di una serie di furti e la necessità di trovare il colpevole. Lo spazio scolastico come un campo di battaglia, specchio della società, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, con ripercussioni sulle vite di tutti coloro che lo abitano. Lo spazio scolastico come un campo di battaglia, specchio della società, in cui ad ogni azione corrisponde una reazione, con ripercussioni sulle vite di tutti coloro che lo abitano. “La Sala Professori” è un film ricco di tensione che mette a nudo le pecche di un sistema scolastico rigidamente retto sul rispetto della forma, in cui ci si interroga sul prezzo della verità e dell’onestà e in cui la cattiva informazione e il pregiudizio giocano un ruolo di primo piano.

Foto: ©ifProductions_JudithKaufmann