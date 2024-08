Venezia 81, La Scommessa – Una notte in corsia: foto della dark comedy con Carlo Buccirosso e Lino Musella

Le foto ufficiali del film La Scommessa - Una notte in corsia, la nuova commedia di Giovanni Dota con Carlo Buccirosso e Lino Musella in anteprima a Venezia 81.

Disponibile un set di foto ufficiali del film La Scommessa – Una notte in corsia, la nuova travolgente dark comedy che sarà presentata in anteprima a Venezia 81 all’interno delle “Notti Veneziane”, sezione realizzata dalle “Giornate degli autori” in accordo con “Isola Edipo”, e sarà poi nelle sale italiane a partire dal 12 settembre, distribuita da I Wonder Pictures.

Alcune notti in corsia possono essere intense, concitate, tese: tutto vale pur di salvare una vita. Certe notti invece sono solo… calde e noiose. È in una notte come queste, in pieno Ferragosto, che Angelo (Carlo Buccirosso) e Salvatore (Lino Musella), infermieri cinici e svogliati, si ritrovano al capezzale del signor Caputo. Per Angelo, l’uomo non supererà la notte. Salvatore invece sostiene che ce la farà. “E se ci scommettessimo le ferie natalizie?” Una stretta di mano e i giochi sono fatti. È l’inizio di una serie di vicende rocambolesche, tra colpi bassi, primari strafatti, pazienti fuori controllo, detenuti in fuga, mogli e amanti che si incrociano, mentre l’orologio ticchetta e l’alba si avvicina. Una notte durante la quale può succedere qualunque cosa, per una commedia nerissima e travolgente in cui tutti giocano sporco. Anche la vita.

Il nuovo film di Giovanni Dota (Koza Nostra), prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film (Gruppo Lucisano) con Rai Cinema e vede un cast d’eccezione: a fianco dei protagonisti assoluti Carlo Buccirosso (Song’e Napule, Ammore e malavita) e Lino Musella (Il bambino nascosto, Favolacce), Nando Paone (Chi ha rapito Jerry Calà?, Benvenuti al Sud), Yari Gugliucci (Grazie Lina, Tramite amicizia), Vittorio Ciorcalo (Romanzo di una strage), Clotilde Sabatino (A Napoli non piove mai), Chiarastella Sorrentino (Voglio guardare), Elvira Zaingone (Noi e la Giulia) e Iaia Forte (La bella gente, Nata per te) sono alle prese con una commedia nerissima in cui è messo a nudo l’animo umano nel più straniante degli ambienti, la corsia di un ospedale.

“La Scommessa – Una notte in corsia”, ispirato alla straordinaria tradizione della commedia italiana che Monicelli definì “le tragedie che fanno ridere”, è un film che osa, in cui il gioco sporco e il politicamente scorretto non hanno paura di mostrarsi. Nell’arco di una sola notte, i protagonisti dovranno destreggiarsi tra una moglie sospettosa, un’amante indispettita, pazienti disturbati e dottori dalle dubbie capacità… Cosa potrà mai andare storto?

Foto: Chiara Calabrò