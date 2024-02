La zona d’interesse: nuove foto del film di Jonathan Glazer candidato a 5 premi Oscar

La Zona d’interesse (The Zone of Interest), il film di Jonathan Glazer nelle sale italiane dal 22 febbraio distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, ha recentemente conquistato tre Bafta: miglior film britannico, miglior film in lingua non inglese e miglior sonoro alla 77° edizione dei British Academy of Film and Television Arts awards.

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Martin Amis, “La Zona d’interesse” è la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive – in una bucolica casetta con piscina – una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche, le domeniche passate a pescare al fiume. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la deliziosa villetta con giardino in cui vive con la sua famiglia in una surreale serenità è situata proprio al confine con il campo di concentramento, a due passi dall’orrore, così vicino e così lontano.

Definito il film del secolo dal Premio Oscar Alfonso Cuarón, e ormai considerato il caso cinematografico dell’anno, La Zona d’interesse ha iniziato il suo percorso con il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes, collezionando in seguito numerosissimi altri premi, oltre a 5 nomination agli Oscar nelle categorie più prestigiose, tra cui miglior film, miglior regia e miglior film internazionale. Recentissimi inoltre i riconoscimenti per miglior film, miglior regia e miglior realizzazione tecnica ai London Critics’ Circle Award, e la designazione a Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.