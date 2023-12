L’Età Giusta: foto e poster della commedia di Alessio Di Cosimo (un’esclusiva Paramount+ dal 24 dicembre)

Dal 24 dicembre su Paramount+ debutta L’Età Giusta una commedia Paramount+ Original diretta da Alessio Di Cosimo (già autore di corti premiati e documentari quali “Barber Ring” e “Come un Padre”) e prodotta da 102 Distribution. “L’Età Giusta” racconta la vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno due giorni per far crescere un ragazzo che non vuole diventare adulto.

La trama ufficiale: Francesca, di 85 anni (interpretata da Valeria Fabrizi), ha un problema: il suo nipote ventisettenne Alessandro (interpretato da Alessandro Bertoncini), a cui ha fatto da madre e da padre dopo la morte dei genitori, non ha ancora trovato il suo posto nel mondo e non si decide a crescere. In più, una pseudo-fidanzata senza scrupoli gli sta soffiando sotto al naso la casa che Francesca gli ha lasciato in eredità, ritirandosi in una casa di riposo. La soluzione per risolvere il problema le viene da un’idea strampalata lanciata da una delle sue compagne della residenza per anziani, e cioè smascherare una truffa sentimentale ai danni di una terza amica, vendicando così lei e tutte le donne che subiscono questi raggiri. Coinvolgere suo nipote in questa avventura può essere la cura shock di cui il ragazzo ha bisogno. Arruolata una quarta compagna d’avventura, le quattro arzille ottantenni partono con il ragazzo per un fine settimana dove nulla andrà come era previsto. La fine del viaggio sancirà il passaggio di Alessandro all’età adulta e restituirà a Francesca e alle sue amiche lo spirito giusto per fare ancora progetti, nonostante l’età. A volte, per insegnare a qualcuno a volare, più che di una spintarella c’è bisogno di un bel calcio!