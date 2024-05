Mothers’ Instinct: foto e poster del thriller psicologico con Anne Hathaway e Jessica Chastain

Dal 9 maggio 2024 nei cinema italiani con Vertice360, Mothers’ Instinct, un intenso thriller psicologico interpretato da Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye, Zero Dark City, The Help) e Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada, Les Misérables). Le due star Premio Oscar prestano il volto rispettivamente ad Alice e Céline, migliori amiche e vicine di casa, le cui vite apparentemente perfette in un centro suburbano dell’America degli anni ’60 vengono improvvisamente sconvolte da un tragico incidente che coinvolge uno dei loro figli.

Ambientato nei primi anni ’60, le migliori amiche e vicine Alice (Chastain) e Celine (Hathaway) vivono entrambe una vita idilliaca con prati ben curati, mariti di successo e figli della stessa età. Questa perfetta armonia va improvvisamente in frantumi dopo un incidente: il figlio di Celine muore tragicamente mentre Alice stava guardando i ragazzi. Senso di colpa, sospetto e paranoia si uniscono in una cosa sola e daranno il via a una battaglia psicologica che rivelerà il lato più oscuro dell’istinto materno.

Il cast di “Mothers’ Instinct” include anche Josh Charles, Caroline Lagerfelt, Anders Danielsen Lie, Keeley Miller, Steve Routman, Baylen D. Bielitz, Eamon Patrick O’Connell, Joel Nagle, T.L. Flint, Alexander Blaise, Lauren Yaffe, Scott Robertson, Larry Petersen.