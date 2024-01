Natale a tutti i costi: foto del film con Christian De Sica su Canale 5

Natale a tutti i costi, su Canale 5 la commedia natalizia di Giovanni Bognetti (Il Mammone) con Christian De Sica e Angela Finocchiaro nei panni di una coppia di genitori alle prese con figli ingrati e qualche bugia di troppo.

La trama ufficiale: Dopo venticinque anni, la famiglia perfetta si separa: i figli (Alessandra ed Emilio) abbandonano il nido e la provincia per andare a vivere in città, lasciando i genitori (Carlo e Anna) finalmente soli. Alle prese con la loro nuova vita, dopo pochi mesi i figli limitano le interazioni con i genitori a brevi chiamate, non si presentano ai funerali dei parenti né alle feste di compleanno e addirittura non passeranno il Natale con il padre e la madre. In preda alla rabbia e alla disperazione, Carlo e Anna decidono di mentire fingendo di aver ereditato sei milioni di euro da una vecchia zia per far tornare i figli a casa. Il piano sembra funzionare e, spinti dalla speranza di poter mettere le mani sulla loro quota dell’eredità per realizzare i propri sogni, i ragazzi ricompaiono magicamente, affermando persino di non poter perdersi il Natale in famiglia. Quanto a lungo durerà la menzogna di Carlo e Anna e quali conseguenze avrà? Riusciranno a festeggiare il Natale con i figli? E a che prezzo?

Il cast: Christian De Sica è Carlo Delle Fave / Angela Finocchiaro è Anna Delle Fave / Dharma Mangia Woods è Alessandra Delle Fave / Claudio Colica è Emilio Delle Fave / Fioretta Mari è Giuliana / Alessandro Betti è Azeglio de Francescobaldi / Francesco Marioni è Rocco / Iaia Forte è Loredana