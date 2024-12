Nosferatu: nuove locandine del remake horror di Robert Eggers con Bill Skarsgård spaventoso vampiro

Un set di nuovi poster per il vampire-horror con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Emma Corrin e Aaron Taylor-Johnson - Al cinema con Universal Pictures Italia dal 1° gennaio 2025

Dal 1° gennaio 2025 nei cinema italiani con Universal Pictures Nosferatu, il vampire-horror gotico del regista Robert Eggers (The Witch, The Lighthouse, The Northman) interpretato da Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Emma Corrin e Aaron Taylor-Johnson.

Trattasi di un nuovo rifacimento del classico muto espressionista del 1922 Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau con protagonista il Conte Orlok magistralmente interpretato da Max Schreck. Il personaggio è già stato riportato sul grande schermo nel 1979 da Werner Herzog e Klaus Kinski, la stessa coppia di “Fitzcarraldo”, in Nosferatu, il principe della notte, una combinazione del Dracula di Bram Stoker e del Conte Orlok di Murnau.

“Nosferatu” racconta la storia oscura e contorta dell’ossessione tra una giovane donna tormentata (Lily-Rose Depp) nella Germania del XIX secolo e l’antico vampiro della Transilvania (Skarsgård) che la perseguita, portando con sé un orrore indicibile.

Parlando in precedenza del film, Eggers ha detto: “È un film spaventoso. È un film horror. È un film horror gotico. E penso che non ci sia stato un film gotico vecchia scuola che sia davvero spaventoso da un po’ di tempo. E penso che la maggior parte del pubblico troverà questo il caso”.

Willem Dafoe, che interpreta il professor Albin Eberhart Von Franz, ha precedentemente interpretato un vampiro romanzato Max Schreck in L’ombra del vampiro (2000), che è un quasi-remake e uno sguardo “dietro le quinte” romanzato di Nosferatu – Il vampiro (1922). Contrariamente alla credenza popolare, il nome del vampiro è Orlok, non Nosferatu, che è una parola romena arcaica per “vampiro”. Le origini della parola sono sconosciute.