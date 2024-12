Paddington in Perù: nuovi poster ufficiali foto di Paddington 3 (Al cinema dal 20 febbraio 2025)

Il 20 febbraio 2025 debutta nei cinema italiani Paddington in Perù, terzo film dell’amato franchise Paddington di Sony Pictures. Il nuovo film vedrà l’adorabile orsetto ritrovarsi in alcune “situazioni difficili nel Perù più profondo e oscuro, il suo paese natale”.

Paddington parte per far visita all’amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”. Con la famiglia Brown al seguito, un’emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.