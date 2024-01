Arriva al cinema dal 4 gennaio 2024 con Adler Entertainment Puffin Rock – Il Film, primo lungometraggio animato tratto dalla pluripremiata serie TV per bambini “Puffin Rock” creata da Tomm Moore, Lily Bernard e Paul Young.

Un’avventura per i più piccini sulla fantastica isola di Puffin Rock dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Una storia emozionante che celebra l’amore per la natura e i temi dell’appartenenza, del coraggio e dell’amicizia.

“Puffin Rock – Il Film” si svolge sull’idilliaca isola di Puffin Rock dove vivono felicemente le pulcinelle di mare Oona, Baba, Vera e Rudi. Ad allietare le loro giornate arrivano dei nuovi abitanti: Isabelle, Phoenix e Marvin. Accolti calorosamente, entrano subito a far parte della famiglia. Quando l’ultimo ovetto di Puffin scompare in circostanze misteriose, Oona e i suoi nuovi amici si uniranno in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa, prima che una grande tempesta colpisca Puffin Rock e metta in pericolo l’intera isola. Riusciranno i coraggiosi abitanti di Puffin Rock a salvare il piccolo uovo?