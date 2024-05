Al cinema dal 20 al 22 maggio arriva, disponibile in giapponese con sottotitoli in italiano, il doppio lungometraggio anime basato sulle light novel giapponesi "Rascal Does Not Dream".

Rascal Does Not Dream – Double Feature: foto e poster del doppio film anime evento al cinema (20-21-22 maggio)

Al cinema dal 20 al 22 maggio arriva, disponibile in giapponese con sottotitoli in italiano, il doppio lungometraggio anime basato su Rascal Does Not Dream, la serie di light novel giapponesi scritte da Hajime Kamoshida e disegnate da Keiji Mizoguchi.

Mentre i suoi giorni da liceale giungono al termine, Sakuta affronta momenti cruciali con la sua ragazza Mai Sakurajima e la sorella Kaede. Segui l’avvincente fine dell’arco narrativo del liceo in due film conclusivi. Scopri se Kaede realizzerà i suoi sogni in “Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out”, e assisti a un toccante riavvicinamento in “Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid”.

La serie di light novel “Rascal Does Not Dream” ha generato un adattamento manga con disegni di Tsugumi Nanamiya e diversi adattamenti anime: una serie televisiva anime dei primi cinque volumi”Bunny Girl Senpai”; un film anime che adatta i volumi sei e sette, intitolato “Dreaming Girl”. “Sister Venturing Out” è un secondo film che adatta il volume otto mentre “Knapsack Kid”, è un terzo film che adatta il volume nove e coprirà l’arco narrativo dell’università.