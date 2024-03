Se solo fossi un orso: foto e locandina italiana del film di Zoljargal Purevdash

Dal 14 marzo nei cinema italiani con Trent Film Se solo fossi un orso di Zoljargal Purevdash. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 nella sezione Un Certain Regards, “Se solo fossi un orso” è il lungometraggio d’esordio di Purevdash ed è il primo film proveniente dalla Mongolia.

Al centro della vicenda Ulzii, un adolescente che vive nei sobborghi poveri di Ulan Bator, capitale della Mongolia. Dotato di un Q.I. superiore alla media, il ragazzo è determinato a vincere un concorso di fisica per ottenere una borsa di studio, mentre la madre, analfabeta, ha trovato lavoro altrove, abbandonando lui e i suoi fratelli nel pieno del rigido inverno mongolo. Combattuto tra la necessità di prendersi cura dei fratelli e il desiderio di studiare per il concorso e per il suo futuro, Ulzii dovrà accettare un lavoro rischioso per aiutare la sua famiglia. Nella sua prima opera la regista Zoljargal Purevdash, nata e cresciuta negli stessi luoghi del film, offre uno spaccato dolce e toccante su un ragazzo che non vuole rassegnarsi al destino di povertà a cui sembra condannato, raccontando una storia universale che scalda il cuore.

Zoljargal Purevdash è una regista mongola che ha studiato cinema all’Università di Obirin, in Giappone. I suoi cortometraggi sono stati proiettati tra gli altri al Tampere Film Festival, allo Short Shorts Film Festival Asia, all’Open Doors Locarno Film Festival. Nel 2021, il suo cortometraggio STAIRS ha vinto il primo premio al Chicago International Children’s Film Festival ed è entrato nella 94esima edizione del Premio Oscar. È alunna di Talents Tokyo, Asian Film Academy, Locarno Open Doors, Torino Film Lab e Berlinale Talents. Il suo primo lungometraggio SE SOLO FOSSI UN ORSO è il primo film della Mongolia ad entrare in selezione ufficiale – a Un Certain Regard – al Festival di Cannes.