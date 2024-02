Te l’avevo detto: foto e poster del film con Alba Rohrwacher e Riccardo Scamarcio (Al cinema)

Dopo la presentazione alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma, dal 1° febbraio 2024 nei cinema italiani con Fandango Distribuzione Te l’avevo detto, un film di Ginevra Elkann (Magari) con Valeria Bruni Tedeschi, Riccardo Scamarcio e Danny Huston.

“Te l’avevo detto” è stato un vero viaggio, viene da luoghi di oscurità, luoghi di dolore, luoghi di amore e luoghi di speranza. – Ginevra Elkann

La trama ufficiale: È un fine settimana di gennaio a Roma, quando un’anomala ondata di caldo si impossessa della città. Nell’arco di due giorni i nostri protagonisti vengono messi con le spalle al muro, costretti ad affrontare tutto quello che hanno abilmente evitato nelle loro vite, abituati a usare il sesso, il cibo, le droghe e persino l’ amore come via di uscita, adesso non possono più scappare, devono attraversare il caldo e farsi trasformare da esso, ognuno con il suo ritmo, ognuno con la sua voce.