The Bikeriders: foto e poster del film con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer

Universal Pictures ha reso disponibili foto e poster di The Bikeriders, un nuovo lungometraggio del regista Jeff Nichols che torna dietro la macchina da presa a 7 anni da Loving – L’amore deve nascere libero. Il film segue l’ascesa criminale di un fittizio club di bikers del Midwest attraverso le vite dei suoi membri.

La trama ufficiale: Ispirato dall’iconico libro fotografico di Danny Lyon, The Bikeriders ti immerge nell’aspetto, nelle sensazioni e nei suoni della sottocultura a mani nude e ricoperta di grasso dei motociclisti degli anni ’60. Kathy (Jodie Comer), un volitivo membro dei Vandali sposato con un ciclista selvaggio e spericolato di nome Benny (Austin Butler), racconta la loro evoluzione nel corso di un decennio, iniziando come un club locale di outsider uniti da bei momenti, bici rombanti e rispetto per i loro figli. leader forte e costante Johnny (Tom Hardy). Nel corso degli anni, Kathy cerca di destreggiarsi tra la natura selvaggia del marito e la sua fedeltà a Johnny, con il quale sente di dover competere per l’attenzione di Benny. Mentre la vita nei Vandali diventa sempre più pericolosa e il club minaccia di diventare una banda ancora più sinistra, Kathy, Benny e Johnny sono costretti a fare delle scelte sulla loro lealtà verso il club e tra loro.

Il cast include anche Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook, Mike Faist, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen, Karl Glusman, Toby Wallace, Happy Anderson, Paul Sparks, Will Oldham, Nathan Neorr, Valerie Jane Parker, Tony Donno, Mike Endoso, Rachel Lee Kolis, Phuong Kubacki, Erin Scerbak, David Myers Gregory, Michael Abbott Jr..