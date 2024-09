Transformers One: immagini delle nuove action figures “Hasbro Pulse” del film d’animazione al cinema

Dal 26 settembre nei cinema italiani con Paramount Pictures Transformers One. Si tratta di un nuovissimo lungometraggio d’animazione con le voci in originale di Chris Hemsworth (Orion Pax / Optimus Prime), Brian Tyree Henry (D-16 / Megatron), Scarlett Johansson (Elita -1), Steve Buscemi (Starscream) e Laurence Fishburne (Alpha Trion).

“Transformers One” è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica “Transformers One” sarà anche il primo film d’animazione cinematografico in 38 anni dal film originale Transformers – The Movie (1986).

Josh Cooley (Toy Story 4) dirige da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok, Godzilla vs. Kong), Andrew Barrer (Ant-Man and the Wasp) e Gabriel Ferrari (No Exit).

In occasione dell’uscita del film e del recente “Transformers Day” dello scorso 17 settembre Hasbro Pulse ha lanciato i pre-ordini delle nuove action figures che ritraggono i quattro protagonisti del film d’animazione “Transformers One”: MDLX Optimus Prime – Orion Pax, MDLX Megatron D16, MDLX Bumblebee B127 e MDLX Elita-1.

Questi quattro Transformers sono disponibili anche nelle loro versioni trasformabili in modalità cybertroniana della linea “Studio Series Deluxe Class”.

Tutti le action figures illustrate nelle immagini sono disponibili in pre-ordine sul sito ufficiale di Hasbro Pulse.