Transformers One: nuovi poster ufficiali del film d’animazione con Chris Hemsworth

Disponibili nuovi poster ufficiali del nuovo film d'animazione dei Transformers che racconterà gli eventi precedenti alla distruzione di Cybertron che hanno trasformato in nemici giurati Optimus Pime e Megatron.

Nei cinema italiani a settembre 2024 con Eagle Pictures e Paramount Pictures il nuovo film d’animazione Transformers One. Questo nuovo film racconta la storia delle origini di come i personaggi più iconici dell’universo Transformers, Orion Pax e D-16 meglio noti come Optimus Prime e Megatron.

La trama ufficiale: “Transformers One” è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron.

Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, “Transformers One” vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth (Orion Pax / Optimus Prime), Brian Tyree Henry (D16 / Megatron), Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Michael Key (B-127 prima versione di Bumblebee), Laurence Fishburne (Alpha Trion), Jon Hamm (Sentinel Prime) e Steve Buscemi interpreterà il cattivo del film il cui nome è ancora top-secret.

Il film è diretto da Josh Cooley (Toy Story 4) da una sceneggiatura che ha scritto con Andrew Barrer e Gabriel Ferrari.

Gli artisti della Industrial Light & Magic, che hanno curato gli effetti speciali dei film live-action dei Transformers, sono tornati per curare le animazioni del film.