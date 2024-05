Una spiegazione per tutto: foto e poster del film di Gàbor Reisz premiato a Venezia 80

Foto di scena e poster di Una spiegazione per tutto (Explanation for Everything), il nuovo lungometraggio del regista ungherese Gàbor Reisz - Al cinema con Arthouse

Dopo la tappa alla 80° Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il premio Orizzonti come miglior film ottenendo il plauso della critica, a partire dal 1° maggio 2024 nei cinema italiani Una spiegazione per tutto (Explanation for Everything), il nuovo lungometraggio del regista ungherese Gàbor Reisz distribuito da Arthouse, la label di I Wonder Pictures dedicata al cinema d’autore più innovativo, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Ambientato nell’Ungheria odierna governata da Orbàn, Una spiegazione per tutto (Explanation for Everything) è uno spaccato della società ungherese, polarizzata e spaccata da molteplici tensioni. Abel, uno studente di Budapest che deve affrontare l’esame di maturità, si trova al centro di uno scandalo nazionale scaturito da una questione privata: durante l’esame orale il ragazzo indossa una spilla con i colori della bandiera ungherese, che rappresenta l’appartenenza alla nazione: ne nasce uno scontro con il professore di storia, progressista, che coinvolgerà il padre di Abel e si estenderà oltre ogni immaginazione.

Il cast include Adonyi-Walsh Gáspár, István Znamenáke, András Rusznák, Rebeka Hathazi, Eliza Sodro, Lilla Kizlinger, Krisztina Urbanovits.