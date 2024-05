Una Storia Nera: foto e locandina italiana del thriller con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano (Al cinema)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema con 01 Distribution Una Storia Nera, thriller con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano, diretto da Leonardo D’Agostini (Il Campione) e tratto dall’omonimo romanzo di Antonella Lattanzi (edito da Mondadori).

Vito e Carla (Giordano De Plano & Laetitia Casta) sono separati da qualche anno. Si sono amati molto, prima che gelosia e violenza distruggessero il loro amore. Ora Vito ha una nuova vita e Carla ha un nuovo partner. Unico legame i tre figli Nicola (Andrea Carpenzano), Rosa (Lea Gavino) e la piccola Mara (Carola Orlandani). Ma su Carla incombe ancora la sensazione di avere evitato una tragedia annunciata. Quando Mara chiede di avere il padre accanto a sé il giorno del suo compleanno, Carla, per farla felice, lo invita a cena. Nonostante la paura, la festa procede sorprendentemente tranquilla: ridono, scherzano, scartano insieme i regali. Ma dopo quella sera di Vito non si hanno più notizie. Sparisce nel nulla senza lasciare tracce. Sarà la polizia a far luce sulla sua scomparsa. Alla giustizia verrà affidato il compito di accertare la verità su quanto accaduto. Ma in questi casi esiste davvero una sola, chiara, inconfutabile verità?

Il cast di “Una storia Nera” è completato da Cristiana Dell’Anna, Mario Sgueglia, Lidia Liberman, Stefano Pesce, Claudia Della Seta, Licia Maglietta e Davide Mancini.