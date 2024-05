Vincent deve morire: foto e poster italiano del survival-horror di Stéphan Castang

Dal 30 maggio 2024 nelle sale italiane I Wonder Pictures il sorprendente survival horror Vincent deve morire, opera prima di Stéphan Castang. Già presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023 all’interno della Semaine De La Critique e al 41° Torino Film Festival nella sezione “Crazies”, il film è descritto come a mezza via “tra gli zombi di Romero e il Carpenter di “Essi vivono”.

Vincent deve morire, unendo con originalità dark comedy e horror, racconta l’incredibile storia di Vincent (Karim Leklou), grafico pubblicitario e uomo dalla natura mite che improvvisamente si ritrova aggredito da chiunque incroci sul suo cammino senza un apparente motivo. Anche la più innocua azione quotidiana diventa per l’uomo potenzialmente pericolosa e fatale: ogni volta che Vincent incontra lo sguardo di un altro, è come se chi ha di fronte diventasse posseduto e scatenasse tutto il suo odio verso di lui, in un raptus incontenibile di estrema violenza. Nonostante lui cerchi di continuare a condurre una vita normale, il fenomeno si diffonde a macchia d’olio e sempre più persone provano a ucciderlo. È così che Vincent di ritrova costretto a fuggire e cambiare completamente il suo modo di vivere. Terrificante, paranoico e caustico, Vincent deve morire è la brillante messa in scena di una società distopica sempre più violenta e individualista spinta all’estremo.

Il cast include anche Vimala Pons, François Chattot, Michaël Perez, Emmanuel Vérité, Guillaume Bursztyn, Benoit Lambert, Jean-Rémy Chaize, Maurin Olles e Jean-Christophe Folly