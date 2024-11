10 Lives – Un gatto fortunato, su Sky Cinema Family, on demand e in streaming su NOW il film d’animazione di Chris Jenkins presentato al Sundance Film Festival e scritto dal regista con Karen Wngrod e Ken Cinnamon.

10 Lives – Cast e doppiatori

Mo Gilligan: Beckett

Simone Ashley: Rose

Sophie Okonedo: Grace

Bill Nighy: Professor Craven

Dylan Llewellyn: Larry

Zayn Malik: Gemelli Kirk & Cameron

Jeremy Swift: Happy

Tabitha Cross: Beatrice

Doppiatori italiani

Beckett: Gabriele Patriarca

Rose: Rossa Caputo

Grace: Alessandra Cassioli

Professor Craven: Oreste Baldini

Larry: Federico Campaiola

Gemelli Kirk & Cameron: Edoardo Stoppacciaro

Happy: Andrea Lavagnino

Beatrice: Luna Tosti

10 Lives – Trama e trailer

Su Sky Cinema dal 9 novembre una storia magica per tutta la famiglia diretta da Christopher Jenkins, che vede protagonista un gatto che fa di tutto per ottenere una vita in più dopo aver esaurito le nove a sua disposizione. Beckett è un gatto viziato ed egoista che dà totalmente per scontata la fortuna che gli è capitata. Ma tutto sta per cambiare quando perde incautamente la sua ultima vita: implorando il guardiano del Paradiso, Beckett riesce a ottenere una nuova serie di vite, ma non sa che ciascuna di esse lo farà reincarnare in una specie animale diversa, ognuna delle quali gli insegnerà una preziosa lezione.

10 Lives – La recensione del film

Quando si dice un film d’animazione a misura di bambino, ma con un messaggio importante in un momento in cui una nuova generazione ha bisogno di comprendere che ogni cosa ha un costo e un valore, e che da ogni privilegio derivano grandi responsabilità, parafrasando un amato zio dei fumetti.

Il regista Chris Jenkins con “10 Lives – Un gatto fortunato” non si concentra sull’animazione e la tecnica, ma sulla narrazione, le numerose gag in stile slapstick e le dinamiche che porteranno lo spassoso protagonista, un viziato gatto “fantozziano”, ad utilizzare di volta le sue diverse vite per migliorarsi e comprendere che se vissuta appieno, perseguendo un obiettivo e con rispetto del prossimo, anche una sola vita può appagare.

“10 Lives – Un gatto fortunato” è un film adorabile e con uno spirito di condivisione che solo un bambino, e forse qualche adulto che ancora bambino si sente, sono in grado di cogliere e apprezzare. Se cercate animazione di ultima generazione ed effetti speciali da blockbuster potreste trovare il look del film un po’ datato rispetto all’offerta di ultima generazione, ma se invece siete in cerca di un film da condividere con la famiglia e in particolare con i più piccini, “10 Lives – Un gatto fortunato” potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

Concludiamo sottolineando la piacevolezza di un design dei personaggi particolarmente fumettoso e la colonna sonora arricchita dal contributo del cantautore Zayn che con quattro brani riesce a rendere il tutto ancor più godibile.

Curiosità

Chris Jenkins (Surf’s Up – I re delle onde, Peng e i due anatroccoli) dirige 10 Lives – Un gatto fortunato da una sua sceneggiatura scritta con Karen Wngrod & Ken Cinnamon (He-Man e i dominatori dell’universo, Casalingo Superpiù, Il mio amico Ricky) e Angie Prindle, basata su una storia di Cinnamon, Prindle e Ash Brannon (Toy Story 2: Woody & Buzz alla riscossa)

Lo slogan spagnolo recita: “Porque 7 no son suficientes” (Perché sette non bastano), riferendosi al fatto che, a differenza degli USA, dove si presume che un gatto abbia nove vite, in Spagna (come in altri paesi di lingua spagnola) si presume che un gatto abbia sette vite.

“10 Lives” è stato prodotto da GFM Animation, una società di produzione con sede a Londra che ha acquisito il progetto da Original Force, uno studio di animazione cinese. Il film è stato anche coprodotto da L’Atelier Animation (una società di animazione con sede in Canada), The Happy Producers, Align, Quad e Caramel Films.

10 Lives – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Tom Howe (I primitivi, C’era una volta il Principe Azzurro, Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film, Camp estivo, Ted Lasso) & Geoff Zanelli (Ritorno al bosco dei 100 acri, Scarpette rosse e i 7 nani, Maleficent 2 – Signora del male, Leo, Freelance).

Alla colonna sonora ha contirbuito con 4 brani Zayn Malyk, cantante britannico, membro della boy band One Direction fino al 25 marzo 2015, quando ha intrapreso la carriera da solista. Zayn ha anche partecipato al film in veste di doppiatore prestando la voce alla coppia di gemelli Kirk & Cameron. I brani di Malyk inclusi nella colonna sonora sono: See Me (Ft. Simone Ashley) / Happy Tonight / Karma Knows / Love You

Il poster ufficiale italiano