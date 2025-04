10 nomination agli Oscar: il film capolavoro con De Niro disponibile su Amazon Prime

Metti insieme un regista come Martin Scorsese e due attori del calibro di Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Da un incontro del genere, ad altissima quota, cinematograficamente parlando, poteva mai uscire qualcosa di meno di un capolavoro?

E difatti il regista italo-americano (originariamente “Scozzese”, poi modificato in “Scorsese” a causa un errore di trascrizione in alcuni documenti, fatto che peraltro lo accomuna proprio a De Niro) ha fatto centro un’altra volta.

Scorsese si è affidato ai suoi due attori talismano per girare questo film che ha ricevuto 10 nomination agli Oscar. Uscito nel 2023, il film di Scorsese con De Niro e DiCaprio è disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 26 gennaio 2024.

Il capolavoro con Robert De Niro (10 nomination agli Oscar) da vedere su Amazon Prime

Interpreti a dir poco eccelsi per Killers of the Flower Moon, adattamento per il cinema del saggio Gli assassini della terra rossa di David Grann (tratto da fatti realmente accaduti). Ma Killers of the Flower Moon non è solo un cast stellare: la storia scorre via senza mai annoiare e nessuna scena pare lasciata al caso. Il film spazia tra vari generi, tutti terreni ben sondati dal regista: dalle atmosfere noir di Shutter Island al gangster-movie di Gangs of New York, il tutto condito con un tocco di western.

Fin da subito storia e ruoli dei personaggi si palesano con estrema chiarezza, permettendo al pubblico di concentrarsi sui fatti, passaggio obbligato per far maturare le riflessioni che Scorsese vuole alimentare con il suo film. Come anticipato, Killers of the Flower Moon si basa su una storia veramente accaduta. Il film è ambientato a Fairfax, in Oklahoma, agli inizi del Novecento. La Nazione degli Osage, il popolo dei nativi americani di lingua siouan, scopre che sotto le proprie terre si trova un grande giacimento petrolifero.

All’improvviso gli Osage si trovano dunque ad essere i cittadini più ricchi degli Stati Uniti. Inutile dire che mai come in questo caso la benedizione della buona sorte si rivela una maledizione: la ricchezza attira anche criminali – bianchi naturalmente – pronti a tutto pur di allungare le mani sull’oro nero. A Fairfax fa ritorno in giovane reduce dalla Grande Guerra. Il suo nome è Ernest Burkhart (interpretato da DiCaprio) e cerca di ricostruirsi una vita (e un futuro) dopo il conflitto.

Giunto in città, Ernst va a rifugiarsi dallo zio William Hale (Robert De Niro), ricco signorotto locale, cinico e senza scrupoli oltre che maestro nell’arte della manipolazione. Non ci sono dubbi che i due “villain” della storia sono proprio loro due: zio e nipote.

William Hale, quando la metis fa male

Hale non fa mistero di volersi impadronire del petrolio degli Osage. Per realizzare il suo piano non lesina intrighi, omicidi mirati, polizze sulla vita da riscattare. Non si risparmia nemmeno trattamenti medici che in realtà altro non sono che accanimenti sui propri pazienti. Hale, si capisce, padroneggia alla perfezione la virtù che i Greci chiamavano metis (l’astuzia pratica e sottilmente beffarda). Noi diremmo che incarna la prudenza e il calcolo messi al servizio del male.

Il nipote, Ernest, è altrettanto cattivo ma decisamente meno scaltro e intelligente. Sta di fatto che si fa convincere dallo zio a sposare Mollie Kyle (Lily Gladstone), una ragazza Osage malata di diabete che ha il pregio inestimabile, agli occhi di Hale, di essere la futura ereditiera dei giacimenti di petrolio. Mollie, non senza ingenuità, cede alla corte interessata di Ernest e convola a nozze con lui.

L’astuto Hale non lascia nulla di intentato per cercare di ereditare le ricchezze della famiglia di Mollie. E lo fa servendosi spesso e volentieri della dabbenaggine di Ernest, usandolo per tentare di levare di torno la donna. Nel frattempo però le sue azioni attirano su di lui le attenzioni dell’FBI e del detective Tom White (Jesse Piemons).

Lily Gladstone, la terza stella di un cast eccezionale

Abbiamo detto dei due “top player” del cast, De Niro e DiCaprio. Ma non saremmo onesti a lasciare senza menzione Lily Gladstone, l’attrice di origine indigena che presta volto e voce a una superba Mollie Kyle, vittima di un amore tossico e autentica eroina della storia (è sua una delle dieci nomination, come miglior attrice, ricevute dal film di Scorsese).

Per la sua interpretazione in Killers of the Flower Moon, la Gladstone è stata insignita di numerosi premi. Primo fra tutti il prestigioso Golden Globe (come miglior attrice in un film drammatico) nel 2024.