Stasera in tv: “1917” di Sam Mendes su Rai 2

1917, su Rai 2 il film di guerra di Sam Mendes con Colin Firth e Benedict Cumberbatch, candidato a 10 premi Oscar con 3 statuette vinte per la migliore fotografia, effetti speciali e sonoro.

1917 – Cast e doppiatori

George MacKay: caporale William Schofield

Dean-Charles Chapman: caporale Tom Blake

Mark Strong: capitano Smith

Andrew Scott: tenente Leslie

Richard Madden: tenente Joseph Blake

Claire Duburcq: Lauri

Colin Firth: generale Erinmore

Benedict Cumberbatch: colonnello Mackenzie

Daniel Mays: sergente Sanders

Adrian Scarborough: maggiore Hepburn

Jamie Parker: tenente Richards

Michael Jibson: tenente Hutton

Richard McCabe: colonnello Collins

Chris Walley: Bullen

Nabhaan Rizwan: soldato Sepoy

Michael Cornelius: Cornelius

Daniel McMillon: tiratore scelto

John Hollingworth: sergente Guthrie

Doppiatori italiani

Manuel Meli: caporale William Schofield

Federico Campaiola: caporale Tom Blake

Francesco Prando: capitano Smith

Simone D’Andrea: tenente Leslie

Edoardo Stoppacciaro: tenente Blake

Domitilla D’Amico: Lauri

Luca Biagini: generale Erinmore

Niseem Onorato: colonnello Mackenzie

Alessandro Budroni: sergente Sanders

Roberto Stocchi: maggiore Hepburn

Daniele Raffaeli: soldato Sepoy

Francesco Sechi: sergente Guthrie

1917 – Trama e trailer

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della Prima Guerra Mondiale. Al culmine della Prima Guerra Mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman de Il trono di spade) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

Curiosità

“1917” ha vinto 3 Oscar (fotografia, effetti speciali e sonoro), 2 Golden Globe (Miglior film drammatico e miglior regista) e 6 BAFTA (Miglior film, regista, fotografia. scenografia, sonoro ED effetti speciali).

Sir Sam Mendes (regista) e Lee Smith (montaggio) hanno affermato che, nonostante la ripresa apparentemente continua (interrotta solo da un intervallo di incoscienza), in realtà sono state apportate dozzine di modifiche “invisibili”, nascoste da transizioni attraverso il nero, movimenti dietro oggetti, e così via. Secondo Mendes, la ripresea ininterrotta più corto era lunga 39 secondi, mentre la riprese singola continua più lunga era lunga 8 minuti e mezzo.

“1917” è ispirato alle esperienze del nonno di Sir Sam Mendes nella prima guerra mondiale: “L’autobiografia di Alfred H. Mendes 1897-1991”.

Gli attori hanno impiegato 6 mesi per provare il film prima dell’inizio delle riprese.

Per il film sono stati scavati oltre 1584 metri di trincee.

Sir Sam Mendes dice che suo nonno Alfred, entrato nella prima guerra mondiale a 17 anni nel 1916, portava messaggi attraverso la Terra di nessuno. Era alto 1 metro e 62 cm ed era spesso nascosto dalla nebbia invernale che raggiungeva il metro e 80 cm. Due anni nelle trincee fangose lasciarono Alfred con l’abitudine per tutta la vita di lavarsi spesso le mani. Non parlò delle sue esperienze in tempo di guerra fino all’età di 70 anni.

La luce del grande incendio della chiesa proviene in realtà da uno dei più grandi impianti di illuminazione mai realizzati per un film, alto cinque piani, con 2000 lampade al tungsteno da 1k che assorbivano due megawatt di potenza. Secondo il regista Sir Sam Mendes, la “chiesa in fiamme” è il più grande impianto mai creato per il suo direttore della fotografia Sir Roger Deakins dall’elettricista John “Biggles” Higgins. La miriade di luci è stata trasformata in “inferno ardente” dagli effetti visivi in post-produzione.

Il direttore della fotografia Sir Roger Deakins ha vinto un totale di 40 premi per il suo lavoro nel film.

Uno dei maggiori grattacapi per la troupe cinematografica era un accendisigari che non funzionava al momento giusto in una scena, portando a diverse riprese e sprecando la maggior parte delle riprese di una giornata.

I razzi che sorvolavano la città in rovina erano sospesi su fili per controllare la direzione delle ombre che proiettavano. Sono stati inoltre progettati per bruciare con un colore più caldo che fosse più vicino alla luce del tungsteno.

Le trincee tedesche erano in condizioni molto migliori delle trincee britanniche. I tedeschi prevedevano che la guerra sarebbe durata a lungo e cercarono di rendere le loro trincee il più confortevoli possibile, con bunker sotterranei e persino elettricità in alcune parti.

Sezioni del film sono state girate dentro e intorno a Low Force, sul fiume Tees, Teesdale nel giugno 2019. Lo staff di produzione ha affisso cartelli che avvertivano gli escursionisti nell’area di non allarmarsi per i corpi sparsi in giro.

Le due collisioni che Schofield ha con due soldati non erano pianificate ma George Mackay ha continuato a correre. La regola sul set era di continuare a recitare, qualunque cosa accadesse, fino a quando il regista Sam Mendes non interrompeva la ripresa.

I soldati bevono alcolici in molte scene. Durante la prima guerra mondiale, le razioni di battaglia includevano 2,5 once fluide (70 ml) di alcol. I soldati dietro le linee lo ricevevano due volte a settimana. Quelli in prima linea lo ricevevano quotidianamente, con razioni doppie quando andavano “sopra le righe”.

In un’intervista, Krysty Wilson-Cairns ha affermato che George MacKay non ha mai lasciato il giorno delle riprese senza stringere la mano a tutti. Conosceva il nome di tutti, aveva tempo per tutti sul set; tutti gli assistenti, tutti i ccorrieri, conosceva il nome di tutti. Ha trascorso molto tempo a conoscerli e a conoscere le loro vite.

Il tenente Leslie dice ai soldati di “evitare i crateri, sono più profondi di quanto si pensi”. L’avvertimento era di evitare di calpestare il fondo di un cratere pieno d’acqua. Il fango sotto l’acqua sera così denso che un soldato sarebbe rimasto bloccato per poi morire di esaurimento, esposizione o colpi di arma da fuoco.

Il film è stato girato da aprile a giugno 2019 nel Wiltshire, Hankley Common e Govan, in Scozia, oltre che negli Shepperton Studios. I conservazionisti, preoccupati che le riprese nella pianura di Salisbury potessero disturbare resti potenzialmente sconosciuti nell’area, hanno richiesto che fosse condotta un’indagine archeologica prima che iniziasse la costruzione di qualsiasi set.

La trama che coinvolge i due uomini che consegnano un messaggio è molto accurata. I soldati venivano assunti come “corrieri” per consegnare messaggi sugli attacchi imminenti, ma a causa dei pericoli e del camminare nel fango, in media, quando il messaggio veniva consegnato, era già troppo tardi per fermare gli attacchi.

Sir Sam Mendes vide Orizzonti di gloria (1957) quando aveva circa 10 anni. Quando l’ha rivisto mentre si preparava a girare questo film, si è reso conto che le lunghe e ininterrotte carrellate nel dramma della prima guerra mondiale di Stanley Kubrick non erano così lunghe come la maggior parte della gente pensava.

La ritirata delle forze tedesche faceva parte di un vero e proprio evento chiamato Operazione Alberich. Era una ritirata tattica tedesca verso la vecchia linea Hindenburg, che era più facilmente difendibile. Tuttavia, la data fornita dal film è errata in quanto l’operazione Alberich ebbe luogo dal 9 febbraio al 20 marzo 1917. Ciò che è reale è la devastazione e le trappole esplosive lasciate dalle forze tedesche durante la ritirata.

Poiché la modifica delle lunghezze focali avrebbe (nella maggior parte dei casi) reso evidenti le modifiche nascoste, la maggior parte del film è stata girata con un singolo obiettivo da 40 mm.

Blake accenna al suo ufficiale superiore che sperava di essere a casa entro Natale. Quando scoppiò la guerra nel 1914, molte persone predissero tristemente che il conflitto sarebbe finito entro il Natale di quell’anno, ma la guerra sarebbe continuata fino al 1918. Nel Natale del 1914, entrambe le parti in guerra, specialmente inglesi e tedeschi, cantarono tra loro, si scambiarono regali e giocarono persino a calcio insieme. Tuttavia, dal 1915 fu proibito fraternizzare con il nemico.

“1917” è il primo accredito di scrittura ufficiale per Sir Sam Mendes.

Il 6 aprile 1917, la data in cui inizia la storia (come mostra un sottotitolo all’inizio del film) è la data in cui gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania e ai suoi alleati. L’entrata in guerra degli Stati Uniti non è menzionata nel film, poiché i soldati britannici in prima linea nel nord della Francia avrebbero appreso la notizia solo molto tempo dopo.

Il verso che Schofield recita al bambino francese fa parte della poesia “The Jumblies” di Edward Lear. La poesia potrebbe essere vista come una metafora della missione di Blake e Schofield. (“Sebbene il cielo sia scuro e il viaggio sia lungo, eppure non possiamo mai pensare di essere stati avventati o sbagliati …”).

I soldati britannici si riferiscono abitualmente ai soldati tedeschi come Boche o Unni. Boche deriva dal gergo francese caboche, che significa ‘zucca’. Il termine “Unno” ha avuto origine dalla reputazione spietata che i soldati tedeschi hanno ottenuto a causa del modo duro con cui hanno trattato sia i soldati nemici che i civili. Altri termini usati erano Fritz e Jerry anche se non divennero popolari fino alla seconda guerra mondiale.

Sam Mendes ha convinto molte delle star del cast di supporto ad apparire in piccoli ruoli a condizione che non gli fosse chiesto di promuovere il film quando fosse uscito.

All’inizio, molti soldati britannici dormono o sono seduti nelle trincee. Milioni di uomini sono stati uccisi o feriti in azione, ma la maggior parte dei soldati nelle trincee ha visto poca o nessuna azione. Difendere è stato più facile che attaccare poiché sia i britannici/francesi che i tedeschi hanno cercato di sbloccare la situazione, cosa che ha richiesto alcuni anni. In genere, i soldati pulivano le trincee, riparavano il filo spinato, scrivevano lettere a casa e cercavano di dormire quando possibile. La noia era comune sul fronte occidentale.

I nomi dei due personaggi principali non vengono rivelati fino alla fine del film.

Il generale Erinmore dice a Schofield e Blake “Giù nella Geenna, o fino al Trono, viaggia più veloce che viaggia da solo”. Sta citando “La storia dei Gadsby” di Rudyard Kipling. Kipling ha anche scritto “My Boy Jack”, su suo figlio di 18 anni morto durante la prima guerra mondiale. La citazione da Kipling vieen utilizzata dal generale Erinmore come un modo per dire a Schofield e Blake che devono viaggiare attraverso l’inferno per completare la loro missione. La Gehenna è una valle in Israele usata per bruciare la spazzatura nei tempi antichi, e erroneamente ritenuta analoga al concetto cristiano di Inferno.

Ad un certo punto, mentre il caporale Schofield (George MacKay) si muove da solo tra le rovine di notte, poiché il suo percorso è illuminato sporadicamente da razzi, si ferma brevemente vicino aD un poster su un muro appena sopra un idrante. Si tratta di un poster che omaggia un circo in cui la nonna di Sir Sam Mendes è cresciuta in Sudamerica negli anni ’20 e ’30.

Schofield incontra due soldati tedeschi di nome Baumer e Muller. Entrambi i personaggi sono in “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, un libro del 1929 che descriveva il quotidiano dei soldati tedeschi nella prima guerra mondiale.

Durante le riprese, la produzione ha avuto a disposizione 4 piattaforme sempre pronte per poter sfruttare le mutevoli condizioni meteorologiche. Un capo meteorologo è stato sul posto per tutto il tempo.

I soci sono entrambi caporali. Nella prima guerra mondiale il tasso di vittime tra i caporali era estremamente alto perché i sottufficiali erano posizionati più avanti dei loro uomini durante l’avanzata. Molti che erano stati elevati al grado di caporale durante il campo di addestramento si strappavano i gradi sulla nave diretta in Francia per avere maggiori possibilità di sopravvivere.

“1917” è il primo film di guerra di prestigio ad essere nominato per l’Oscar per i migliori effetti speciali in quasi 50 anni. Gli ultimi film di guerra di prestigio ad essere nominati sono stati Patton, generale d’acciaio (1970) e Tora! Torà! Torà! (1970), con quest’ultimo film che ha vinto il premio.

“1917” È stato l’ultimo film a vincere l’Oscar per il miglior missaggio del suono prima che il premio fosse combinato con il miglior montaggio del suono come un unico premio al miglior sonoro.

Si vede Schofield caricare 5 colpi nel suo fucile. Successivamente, spara 9 volte senza ricaricare. Il caricatore Lee-Enfield contiene 10 colpi, ma di solito veniva caricato solo con una singola striscia di caricatori da 5 per ridurre l’usura della molla del caricatore. Stanno preparando 10 colpi per la battaglia.

Secondo il direttore della fotografia Sir Roger Deakins, oltre il 90% del film è stato girato con ARRI 40mm Signature Primes, con l’eccezione di una 47mm per le scene del fiume e un 35mm per il seminterrato della palestra e i tunnel. Utilizzando per la prima volta un paio di prototipi Alexa Mini LF, Deakins è rimasto soddisfatto della sensibilità al colore e della capacità di riprendere sequenze notturne in interni, valutate a 1600 ISO, senza rinunciare alla qualità dell’immagine. Il primo bunker illuminato con quelle che sembrano lampade a olio, in realtà sono lampade a elica dotate di lampadine elettriche da 50 W attenuate.

Il film è dedicato al nonno di Sir Sam Mendes, un caporale del Kings Royal Rifle Corps durante la Grande Guerra. Il Kings Royal Rifle Corps si è fuso con The Royal Green Jackets nel 1966, poi si è fuso con altri reggimenti “Red Coat” per formare The Rifles nel 2007.

Si vedono ratti nutrirsi del cadavere di un soldato morto. I ratti erano un grave problema durante la guerra, poiché banchettavano con i corpi dei morti e, secondo quanto riferito, diventavano grandi come gatti.

Dopo che Schofield e Blake hanno lasciato il bunker tedesco che sta crollando, si imbattono in un sito di artiglieria abbandonato. Quando camminano, lo fanno solo sulle passerelle, qualcosa che era un’abitudine. Le passerelle sono state posizionati sul terreno e nelle trincee come un modo sicuro per camminare su terreni coperti di fango e come misura per prevenire il piede da trincea.

Il soldato sikh utilizza una riproduzione con licenza indiana del fucile Lee-Enfield, con un calcio di legno più scuro e una spilla / insegna dorata vicino al calcio, invece del Lee-Enfield prodotto dall’esercito britannico.

Tom Holland era in trattative per il ruolo del caporale Blake. Ha rifiutato a causa di conflitti di programmazione.

“1917” è stato filmato e montato per farlo sembrare una ripresa continua. Alfred Hitchcock creò questo effetto 71 anni prima in Nodo alla gola (1948).

Ogni volta che i corvi sono sullo schermo, sono stati filmati su schermo blu e inseriti digitalmente nella scena con i morti nei crateri delle bombe.

L’attrezzatura fotografica utilizzata in questo film è un prodotto dell’azienda tedesca ARRI, fondata a Monaco nel 1917 da August Arnold e Robert Richter. Il nome dell’azienda deriva dai cognomi dei fondatori.

In collaborazione con la costumista Jacqueline Durran, il sound designer Stuart Wilson ha sperimentato vari tessuti in cui nascondere microfoni lavalier wireless sugli attori, testando il rumore di vari materiali di lana e pelle.

Per la scena in cui i vermi strisciano su un uomo morto, i vermi sono stati acquistati da un negozio di attrezzatura da pesca il giorno prima. Sono stati conservati in frigorifero nell’apposito contenitore con sufficiente ventilazione. I vermi sono stati successivamente posizionati su un grande foglio blu steso davanti alla telecamera. L’inquadratura dei vermi è stata quindi posizionata digitalmente sul volto dell’uomo durante il compositing.

Questo è il secondo film di guerra di Sir Sam Mendes. Il suo primo è stato Jarhead (2005).

“1917” è il secondo film della Universal Pictures ad essere appositamente formattato per IMAX, con proporzioni espanse di 1,90:1, da Oblivion (2013) (le sequenze di flashback sono state trasformate in letterbox in 2,39:1). È il secondo film di Sam Mendes ad essere appositamente formattato per IMAX da Skyfall (2012), anch’esso girato da Sir Roger Deakins.

I primi aerei tedeschi della prima guerra mondiale erano costruiti con tela, ma il primo aereo da combattimento tedesco interamente in metallo fu costruito nel 1914 come prototipo. Nel 1917, i tedeschi producevano aerei con carrozzeria in metallo, molti costruiti da Junkers & Albatros.

Verso la fine del film, un soldato ferito ha i piedi anneriti, che sono fortemente impliciti in cancrena. La cancrena era molto comune tra i soldati della prima guerra mondiale, specialmente quelli che stavano nel fango e nei terreni allagati per lunghi periodi. L’unico trattamento era l’amputazione.

Oltre alle immagini nelle foto di famiglia, la donna che stende il bucato all’inizio del film, la giovane donna che ha offerto rifugio a Schofield e il bambino di cui si prende cura, sono gli unici personaggi femminili ad apparire nel film.

Sebbene basato su una sceneggiatura originale, la premessa di base di questo film (inviare un messaggio a un’unità in prima linea per annullare un attacco militare) è stata utilizzata anche nel film di Peter Weir ambientato nella prima guerra mondiale Gli anni spezzati (1981).

Il direttore della fotografia Sir Roger Deakins ha scelto di girare la maggior parte del film con una macchina da presa in formato digitale Arri Alexa LF utilizzando diversi tipi di obiettivi, è stata la prima volta che ha utilizzato questa particolare macchina da presa nella sua lunga carriera.

Nessuna location viene mai ripetuta a causa dello slancio costante in tempo reale.

Quando i protagonisti saltano nella prima trincea tedesca abbandonata in prima linea, c’è un cartello sul muro di cemento in primo piano che recita “1 Gasfächer, 1 Eimer, 1 Stange, 1 Spaten” che significa “Un ventilatore a gas, uno secchio, un palo, una vanga”. Stoccaggio attrezzature per ripulire dopo attacchi chimici. Il cartello sullo sfondo “Durchgang verboten” significa che è vietato passare da quella parte. Il prossimo segno leggibile a cui arrivano, accanto a un passaggio, dice “Zweiter Graben” (Seconda trincea).

“1917”, in una certa misura, può essere considerato la versione inglese di Niente di nuovo sul fronte occidentale (1930). Come quest’ultimo film, questo film è incentrato su giovani uomini che cercano di sopravvivere agli orrori del fronte occidentale con Schofield come protagonista principale mentre l’altro film è incentrato sui tedeschi.

Questo film insieme a Dunkirk (2017) ha il suo fandom, poiché entrambi presentano la storia delle normali forze britanniche in una guerra mondiale attraverso uno stile di narrazione inventivo, con Dunkirk che invoca molteplici prospettive che si fondono l’una nell’altra mentre 1917 richiama lo stile di una singola ripresa.

In alcune scene sono state utilizzate più di 500 comparse.

Una delle principali case di produzione accreditate è la Neal Street Productions. Prende il nome dalla strada di Covent Garden, a Londra, dove si trova il teatro Donmar Warehouse. Sir Sam Mendes è stato direttore artistico del teatro per dieci anni, quasi all’inizio della sua carriera, ed è qui che si è fatto un nome e una reputazione come uno dei migliori registi teatrali della Gran Bretagna.

All’inizio del film Blake e Schofield discutono che Schofield ha scambiato una medaglia guadagnata per una bottiglia di vino. Blake, confuso, dice a Schofield che è più di un semplice pezzo di latta. Più tardi, la lettera del Generale sarebbe andata distrutta nel fiume se non fosse stata nella custodia di latta di Schofield.

Un a piattaforma particolarmente versatile utilizzata durante le riprese è stato lo stabilizzatore ibrido a 5 assi ARRI TRINITY gestito da Charlie Rizek. Simile all’apparato Steadicam a 3 assi, il Trinity è più versatile in quanto la sua manovrabilità del braccio include la possibilità di sollevarsi/abbassarsi e di girare intorno al soggetto.

Blake afferma che il suo congedo è stato bruscamente annullato e che potrebbe essere correlato alla prevista “grande offensiva”. Questo è probabilmente un riferimento alla battaglia di Arras, iniziata il 9 aprile, due giorni dopo gli eventi del film.

Il 1917 fu l’anno in cui ebbe luogo la battaglia di Passchendale, famigerata per i campi di battaglia fangosi.

Le trincee tedesche furono abbandonate perché si spostarono ulteriormente sulla linea Hindenburg nell’aprile 1917.

Si possono vedere soldati tedeschi che trasportano fucili Mauser Gewehr 1898.

Dean-Charles Chapman e Richard Madden interpretano i due fratelli, ma non condividono una scena. Entrambi gli attori hanno avuto ruoli importanti in Il trono di spade (2011), questa volta come nemici, e hanno condiviso solo una scena insieme. Chapman ha interpretato un membro della famiglia Lannister catturato nella terza stagione prima di fruire di un re-casting come Tommen Baratheon.

Una pistola di segnalazione Webley & Scott n. 1 Mk. III*, viene consegnata dal soldato Kilgour e dal tenente Leslie a Blake prima di entrare nella Terra di nessuno.

“La speranza è una cosa pericolosa” lo diceva anche Morgan Freeman in Le ali della libertà (1994).

La citazione del generale Erinmore dal poema di Kipling “The Winners” sostiene l’egoismo; prendersi specificamente il merito del lavoro di altre persone o accettare l’aiuto degli amici e poi rifiutarsi di riconoscere quell’aiuto. Il resto del film è una deliberata confutazione del tema del poema.

Benedict Cumberbatch, Mark Strong e Colin Firth sono già apparsi in La talpa (2011).

Benedict Cumberbatch e Andrew Scott hanno già lavorato insieme alla serie Sherlock (2010), con Cumberbatch nei panni di Sherlock Holmes e Scott nei panni di James Moriarty. Inoltre, Mark Strong ha interpretato il cattivo, Lord Henry Blackwood, in Sherlock Holmes (2009), con Robert Downey Jr.

Il sesto progetto su cui ha lavorato Benedict Cumberbatch che ruota intorno alla guerra. I suoi altri cinque sono Espiazione (2007), Small Island (2009), War Horse (2011), Parade’s End (2012) e The Imitation Game (2014)

Gli ufficiali britannici sono armati con revolver Webley Mk VI che si vedono principalmente nelle fondine, tra cui il generale Erinmore, il tenente Leslie, il capitano Smith, il colonnello MacKenzie, il maggiore Hepburn e il tenente Blake.

Questa è la seconda volta che George MacKay interpreta un soldato nella prima guerra mondiale, la prima è stata in Private Peaceful (2012).

“1917” segna la terza volta che George MacKay ha interpretato un soldato nella prima guerra mondiale. Ha interpretato per la prima volta il personaggio del soldato Douglas nella miniserie TV Birdsong (2012), e successivamente ha interpretato il personaggio protagonista nel film Private Peaceful (2012).

Benedict Cumberbatch e Mark Strong erano insieme in un altro film di guerra. Erano entrambi in The Imitation Game (2014), ambientato durante la seconda guerra mondiale.

“1917” segna il primo ruolo cinematografico di Claire Duburcq.

Una comparsa ha detto: “Non posso fare a meno di ridere pensando all’ultima sequenza dell’albero. Circa 100 comparse hanno usato quell’albero per urinare perché i bagni erano troppo lontani. Non avevamo idea che il finale sarebbe avvenuto con il principale attore seduto al di sotto di esso!”

Durante la lunga scena dello sprint alla fine del film, lungo la trincea mentre i soldati corrono in battaglia, Schofield va a sbattere contro un soldato e cade, ma si rialza e continua a correre. A quanto pare la caduta è stata del tutto accidentale, ma invece di chiamare lo stop, Mendes ha continuato a girare, il che ha reso la scena più realistica, e ovviamente è finita nel film. Inoltre Schofield ha dovuto correre per 400 metri in quella ripresa.

Una piccola motocicletta è stata utilizzata per carrellate più complicate come quando Schofield scopre che la figura oscura vicino alla chiesa in fiamme è un soldato nemico. La macchina da presa lo ha seguito fino a questo punto, poi, quando Schofield si rende conto lentamente di essere in pericolo, inizia a indietreggiare mentre l’operatore della macchina da presa sale agevolmente sulla moto e corre via con Schofield all’inseguimento.

Mentre è stato spesso notato che la prima e l’ultima scena di Schofield lo mostrano seduto sotto un albero, anche la prima e l’ultima scena di Blake sono simili, mostrandolo sdraiato sulla schiena, con la faccia rivolta al cielo e gli occhi chiusi.

Quando Schofield si tuffa in un fiume pieno di cadaveri, Sir Sam Mendes descrive che questo aveva lo scopo di ricordare al pubblico il mitico fiume Stige, al confine con l’Inferno. Soprattutto mentre questa scena si evolve e l’eroe solitario Schofield viene presto portato in salvo mentre segue l’eterea voce solista di un compagno di canto, la narrazione sembra passare da un tono di naturalismo a uno di mito epico.

Della scena cardine con la donna con il bambino, Sir Sam Mendes spiega che quando stava scrivendo la sceneggiatura nell’ottobre 2017; “mia figlia è nata un mese prima. Quindi la mia figlia più piccola era molto in casa, e suppongo che abbia qualcosa a che fare con questo. E ho trovato molto difficile filmare perché, sai, questa povera piccola creatura – Ivy , il suo nome era… sai, non sa di essere in un film. E il modo in cui si è comportata nella scena è stato commovente”.

Gli eventi che coinvolgono il latte trovato che viene aggiunto alla mensa e successivamente dato aD una donna che si prende cura di un bambino che non è il suo sono quasi certamente ispirati da un racconto quasi identico fornito dal sergente Richard Tobin, battaglione Hood, divisione della Royal Naval che si è verificato durante la caduta di Anversa nell’ottobre 1914. Il racconto termina “Il governo britannico aveva perso una bottiglia d’acqua, ma un bambino ha trovato un pasto”.

Il caporale Blake esita costantemente ad uccidere, anche quando necessario. La sua esitazione nell’uccidere il topo intrappolato nelle trincee rispecchia il suo fallimento nell’uccidere il pilota tedesco che si sarebbe poi tolto la vita. Dice “Sapevo che avrei dovuto sparare a quel topo”, ma non impara la lezione.

Un capitano piange verso la fine del film. A prima vista sembra che non voglia combattere. In realtà ha uno shock da granate (Shell Shock), ora noto come disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Mentre la guerra andava avanti, molti soldati persero la sanità mentale a causa del numero di morti, dei pericoli delle condizioni delle trincee e del fatto che potevano morire o essere feriti in qualsiasi momento della giornata. Coloro che si rifiutavano di combattere potevano essere giustiziati. Tra l’agosto 1914 e il marzo 1920, 346 soldati britannici e del Commonwealth furono fucilati per codardia, diserzione o una manciata di altri reati. L’Armed Forces Act del 2007 ha concesso la grazia postuma a 306 dei soldati giustiziati. Dei 40 soldati non graziati, 37 furono giustiziati per omicidio e 3 per ammutinamento.

Nonostante sia un film di guerra così crudo a livello visivo, solo quattro soldati vengono uccisi in combattimento: il pilota tedesco, il caporale Blake, la sentinella tedesca vicino al ponte e il soldato tedesco strangolato. Ci sono molti soldati dietro il caporale Schofield nella carica finale che vengono visti cadere da presunti colpi di arma da fuoco o abbattuti da esplosioni.

Sebbene sia stato girato per sembrare dipanarsi in tempo reale, c’è un’eccezione. Quando Schofield sviene dopo aver preso d’assalto il nascondiglio del cecchino che gli ha sparato dalla casa sul ponte, mentre affronta il cecchino, è giorno, ma quando riprende conoscenza, è buio. Tuttavia, dal punto di vista di Schofield, tutto avviene in tempo reale. Questo è anche il taglio più evidente dell’intero film, che altrimenti è manipolato per sembrare che sia una unica e lunga inquadratura. Ovviamente il film ottiene questo risultato attraverso la magia del cinema, ma, in effetti, contiene molte inquadrature eccezionalmente lunghe e complesse, alcune lunghe più di otto minuti.

Il tenente Leslie dice a Schofield che sicuramente otterrà una medaglia per la missione – “niente come un pezzo di nastro per rallegrare una vedova”, il che infastidisce visibilmente Schofield. Alla fine, viene rivelato che in realtà è sposato ed è abbastanza preoccupato di rendere sua moglie vedova. Mentre i due uomini stanno esplorando una struttura tedesca abbandonata, Schofield e Blake individuano alcuni misteriosi ricordi degli innamorati e dei membri della famiglia degli uomini assenti, come nomi incisi nell’intonaco e una foto di famiglia abbandonata che indica l’estrema fretta del ritiro tedesco. Entrambi gli uomini sembrano sospettosi del motivo per cui una cosa del genere sarebbe stata lasciata indietro. Questo prefigura le foto di famiglia significative di entrambi gli uomini: quella di Blake, abbandonata sui suoi resti, e quella di Schofield, portata alla fino fine.

Il tenente Blake è fugacemente visibile nella foto intrisa di sangue che il caporale Blake mostra a Schofield mentre sta morendo.

“1917” costato 100 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 385.

1917 – Note di produzione

La prima volta che ho capito cos’è una guerra è stato quando mio nonno mi ha raccontato la sua esperienza della prima guerra mondiale. Ma questo film non esplora la storia di mio nonno bensì lo spirito che la permeava, gli eventi vissuti da quegli uomini, i loro sacrifici, cosa voleva dire credere in qualcosa che andava al di là di se stessi. I nostri personaggi principali intraprendono un viaggio irto di pericoli, inoltrandosi nel territorio nemico, per consegnare un messaggio di vitale importanza, destinato a salvare 1600 soldati, e la nostra macchina da presa non li perde mai di vista. Volevo percorrere ogni passo al fianco di questi ragazzi, sentire ogni loro respiro, ed è per questo che, insieme al direttore della fotografia Roger Deakins, ho realizzato 1917 come un’esperienza totalmente immersiva. Abbiamo concepito il film in modo tale da avvicinare il pubblico il più possibile alla vicenda dei protagonisti. E’ stato il lavoro più emozionante della mia carriera. – Sam Mendes

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Fatti e dati

La Prima Guerra Mondiale durò quattro anni, dal 28 luglio 1914 all’11 novembre 1918, cambiando per sempre l’ordine mondiale. In seguito al conflitto, le monarchie e gli imperi di Russia, Germania, Turchia e di Austria-Ungheria furono sostituite da forme di democrazia e dittatura, e le nuove alleanze che si crearono fra le nazioni, in quella guerra, sono le stesse di oggi. Il conflitto gettò le basi per la creazione delle Nazioni Unite e di un’Europa unita. Nell’immediato dopoguerra, nel caos e nell’incertezza causati dalle rivolte e dalle rivoluzioni che infiammavano l’Europa, Adolf Hitler salì al potere, in Germania, e il suo sfrenato espansionismo fu uno dei fattori che generarono la Seconda Guerra Mondiale, a soli 20 anni di distanza dalla prima. La Grande Guerra ebbe ripercussioni in tutto il mondo e su ogni persona appartenente alla civiltà occidentale. Fu una delle guerra più micidiali della storia, con un bilancio di 16 milioni di morti, fra soldati e civili. Per la cronaca, le persone uccise nella Prima Guerra Mondiale corrispondono all’attuale numero di residenti dello stato di New York State, o alle complessive popolazioni di Belgio e Svezia. La Prima Guerra Mondiale fu la prima guerra meccanizzata. Iniziò a cavallo e finì con i carri armati; impiegò armi chimiche, aerei da guerra e soprattutto fu responsabile di un vero e proprio genocidio. Generò inoltre la peggiore pandemia del 20° secolo: l’influenza del 1918 uccise fra i 50 e i 100 milioni di persone in tutto il mondo. Nota anche come la Grande Guerra o la guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre, impiegò oltre 70 milioni di militari (più dell’intera popolazione odierna del Regno Unito) di cui 60 milioni erano europei. Fu una delle guerre più estese della storia dell’uomo.

Cenni storici

In breve, la Prima Guerra Mondiale iniziò nel luglio 1914 quando un nazionalista serbo bosniaco assassinò l’erede al trono austro ungarico, l’arciduca Francesco Ferdinando. L’Austria inviò un ultimatum alla Serbia. La Serbia lo respinse. Erano già sul piede di guerra ma a causa di una rete di alleanze fra i due paesi, il conflitto si diffuse rapidamente in tutta l’Europa e anche oltre. Da un lato si formò la Triplice Intesa (Francia, Russia e Gran Bretagna), dall’altro la Triplice Alleanza (Germania, Austria-Ungheria e Italia). Gli Stati Uniti entrarono in guerra solo in seguito, nell’aprile del 1917, e si allearono con l’Intesa, in seguito all’affondamento da parte dei sottomarini tedeschi delle navi mercantili messicane, e alla notizia che la Germania avrebbe cercato di convincere il Messico a muovere guerra contro gli Stati Uniti.

L’impatto

La Prima Guerra Mondiale rappresenta un punto di svolta significativo nel clima politico, culturale, economico e sociale del pianeta. La guerra e il suo immediato dopoguerra accesero numerose rivolte e rivoluzioni. La Gran Bretagna, la Francia, gli Stati Uniti e l’Italia imposero le loro condizioni alle nazioni sconfitte, con una serie di trattati che furono concordati alla Conferenza di Pace di Parigi del 1919. Il trattato più noto è quello di Versailles che riguarda la Germania. Al termine della guerra, dalle macerie degli imperi austro-ungarico, tedesco, ottomano e russo nacquero i nuovi stati moderni. Nonostante la vittoria degli Alleati e la creazione della Lega delle Nazioni durante la Conferenza di Pace, intesa proprio a prevenire guerre future, le conseguenze del conflitto portarono inevitabilmente, a distanza di 20 anni, a un nuovo conflitto mondiale. La Germania, distrutta economicamente dal Trattato di Versailles, divenne terreno fertile per la nascita del partito ultranazionalista del Terzo Reich, con la conseguente ascesa di Hitler. Nel frattempo, i cittadini dei paesi alleati, devastati dalla perdita di un’intera generazione di giovani uomini, erano profondamente contrari a entrare nuovamente in guerra. La reticenza delle nazioni alleate, in particolare di Inghilterra, USA e Francia, consentì a Hitler di consolidare il suo potere, di invadere altri paesi e di dare vita a un genocidio, che continuò a perpetrare in modo incontrollato, fino a quando non fu quasi troppo tardi.

LA STORIA ORIGINALE

Prima che nascessero le Nazioni Unite e la NATO, e molto prima che l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando scatenasse una catena di eventi che avrebbero catapultato il mondo in un conflitto globale, le nazioni occidentali agivano principalmente per soddisfare i propri interessi. Mai, prima di allora, avevano messo da parte il nazionalismo per il bene comune. Per questo motivo, la Prima Guerra Mondiale in un certo senso, ha unito l’Occidente, gettando le basi della società moderna. La guerra è stata un’onda d’urto globale che ha spinto l’umanità a confrontarsi con i propri ideali e valori, chiedendo un sacrificio incalcolabile, facendo appello all’onore di un’intera generazione, al senso del dovere e alla fedeltà dei giovani uomini nei confronti del proprio paese. L’impatto che la guerra ha avuto in particolare sui soldati a cui veniva chiesto di difendere la propria patria, ha sempre interessato Sam Mendes, fin da quando era piccolo.

L’idea di 1917 è nata dai racconti di suo nonno Alfred H. Mendes, racconti infarciti di personaggi variegati da lui conosciuti quando era caporale, durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1917, Alfred era un ragazzo di 19 anni che si era arruolato nell’Esercito Britannico, e che, per via della sua statura (era alto solo 1 metro e 60), era stato scelto come messaggero del Fronte Occidentale. La Terra di Nessuno, quel territorio indefinito situato fra gli Alleati e le trincee nemiche, un luogo che nessuno osava varcare per paura di venire attaccati, era coperta da un metro e mezzo di nebbia, quindi il giovane velocista era in grado di portare messaggi muovendosi da un accampamento all’altro. Grazie alla sua statura, passava inosservato al nemico e correva il più velocemente possibile per riuscire a farcela. Durante la guerra Alfred restò ferito e contaminato dal gas letale, e ricevette una medaglia al merito per il coraggio dimostrato. Negli anni a seguire, tornò a Trinidad, suo luogo natale, dove scrisse le sue memorie. “Sono sempre stato affascinato dalla Grande Guerra, forse perché me ne aveva parlato mio nonno quando ero piccolo, oppure perché in quella fase della mia vita non avevo ancora compreso il significato di guerra”, spiega Mendes. “La storia del nostro film è frutto della fantasia, tuttavia alcune situazioni e dettagli sono invece tratti dalle storie vere che mio nonno ha vissuto in prima persona o che ha sentito raccontare dai suoi commilitoni. L’idea di quest’uomo preposto a portare messaggi da un luogo all’altro, mi è rimasta dentro, ed è diventata la mia fonte di ispirazione per 1917”.

Mendes ha svolto molte ricerche in prima persona per reperire fatti e resoconti di quel periodo storico, attingendo in particolare dall’Imperial War Museum di Londra. Nel prendere appunti, ha scoperto varie storie sul coraggio di cui hanno dato prova i soldati al fronte. Con il tempo ha assemblato e coordinato queste storie all’interno di un unico racconto. Nel corso di queste ricerche, ha scoperto che la Prima Guerra Mondiale è stata combattuta in una trincea relativamente modesta dal punto di vista geografico, che non prevedeva lunghi spostamenti. “Era soprattutto una guerra di posizione”, spiega Mendes, “in cui migliaia di persone hanno perso la vita lungo poche centinaia di metri. Chiunque sia riuscito a guadagnare anche una manciata di metri di terreno, viene ancora celebrato come un eroe. Nella battaglia di Vimy Ridge, ad esempio, i soldati riuscirono a guadagnare mezzo chilometro ma resta uno dei maggiori atti di eroismo della guerra. Perciò, mi sono chiesto come fare a raccontare la storia di un viaggio epico, quando in realtà nessuno si allontanava mai troppo”.

Durante una pausa dalle sue ricerche, Mendes ha capito quale sarebbe stato il luogo in cui ambientare la sua storia. Nel 1917 i tedeschi ripiegarono verso Siegfriedstellung, nota anche come Linea Hindenburg. Per sei mesi pianificarono e scavarono enormi trincee di difesa e un sistema di artiglieria nascosta; quindi presero le numerose truppe che in precedenza si trovavano sulla linea del fronte, per collocarle sulla nuova linea di difesa condensata ed estremamente fortificata. Il regista spiega come ha avuto origine il film che a oggi costituisce indubbiamente la sfida più grande della sua carriera. “Ci fu un breve periodo di alcuni giorni in cui gli inglesi non sapevano se i tedeschi si fossero ritirati o arresi”, spiega Mendes. “Improvvisamente gli inglesi erano alla deriva in una terra in cui avevano combattuto per anni… ma che non avevano mai visto prima. La maggior parte di questa terra era stata distrutta dai tedeschi, che avevano devastato intere città e villaggi, nonché qualsiasi mezzo di sostentamento per il nemico, come viveri e animali. Avevano tagliato tutti gli alberi, rendendo il paesaggio totalmente inospitale. Gli inglesi erano quindi soli, in una terra desolata, popolata solo da cecchini, mine anti uomo e trappole”.

Ispirato ai racconti frammentati di suo nonno, alle ricerche effettuate da Mendes presso l’Imperial War Museum, e alla micidiale avventura dei soldati verso la Linea Hindenburg, Mendes ha concepito il film 1917. “Come la maggior parte dei film di guerra che amo di più, come All’Ovest niente di nuovo e Apocalypse Now, volevo dare vita a una storia di fantasia ma basata su fatti reali”, dice Mendes. Si è rivolto alla sua collaboratrice Krysty Wilson-Cairns, che ama definirsi una “fanatica di storia”, e che quindi era la persona più adatta a trattare questo argomento. E così è iniziato il loro viaggio.

1917 – La colonna sonora

Le musiche originali di “1917”, candidate ad un Oscar, sono del 15 volte candidato all’Oscar Thomas Newman (Le ali della libertà, Alla ricerca di Nemo, Erin Brockovich, Il ponte delle spie, Non così vicino). Newman e il regista Sam Mendes hanno collaborato anche per Era mio padre, American Beauty, Skyfall, Jarhead e Revolutionary Road.

(Le ali della libertà, Alla ricerca di Nemo, Erin Brockovich, Il ponte delle spie, Non così vicino). Newman e il regista Sam Mendes hanno collaborato anche per Era mio padre, American Beauty, Skyfall, Jarhead e Revolutionary Road. La colonna sonora include la canzone popolare “I Am a Poor Wayfaring Stranger” interpretata da Jos Slovick. La versione a cappella della canzone è stata registrata da Jos e filmata agli Abbey Road Studios di Londra. Verso la fine del film, l’attore Jos Slovick appare come un soldato britannico che canta la canzone ai suoi compagni prima della battaglia. Parlando del film Slovick afferma: “1917 è un film incredibile di cui far parte. Mi è sembrato un momento speciale quando abbiamo girato quella scena, e sono così felice che risuoni tra le persone. Registrare la canzone agli Abbey Road Studios è stato un sogno diventato realtà”.

1. 1917

2. Up the Down Trench

3. Gehenna

4. A Scrap of Ribbon

5. The Night Window

6. The Boche

7. Tripwire

8. A Bit of Tin

9. Lockhouse

10. Blake and Schofield

11. Milk

12. Ecoust-Saint-Mein

13. Les Arbres

14. Englander

15. The Rapids

16. Croisilles Wood

17. Sixteen Hundred Men

18. Mentions in Dispatches

19. Come Back to Us

La colonna sonora di “1917” è disponibile su Amazon.