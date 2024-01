28 Anni Dopo: un terzo zombie-movie ufficialmente in sviluppo con Danny Boyle e Alex Garland

Danny Boyle e Alex Garland hanno siglato una partnership per realizzare 28 anni dopo (28 Years Later). Il terzo film del franchise “zombie” lanciato nel 2002 dal film horror 28 giorni dopo con protagonista Cillian Murphy e proseguito nel 2007 con il sequel 28 settimane dopo diretto da Juan Carlos Fresnadillo e interpretato da Robert Carlyle, è ufficialmente in sviluppo.

Boyle, Garland e Cillian Murphy sono anni che tentano di rilanciare il franchise con un terzo film, e stavolta sembra la volta buona poiché l’intenzione è di realizzare una trilogia di nuovi film e di piazzare ad uno studio o ad uno streamer “28 anni dopo” mentre è nella sua fase di sviluppo.

In una precedente intervista, Boyle aveva accennato al suo interesse nel realizzare il film:

Sarei molto tentato [di dirigerlo]. Sembra davvero un bel momento. È divertente, non ci avevo pensato finché non l’hai detto tu, e mi sono ricordato di “Bang, questo copione!”, che è ambientato di nuovo in Inghilterra, molto sull’Inghilterra. Comunque vedremo… chi lo sa? Potrebbe tornare alla ribalta perché una delle cose che stanno accadendo nel settore in questo momento è che deve essere un motivo importante per andare al cinema, perché ce ne sono sempre meno. È difficile per le aziende che distribuiscono film e per le catene di cinema mostrare film, fanno fatica a portare la gente al cinema a meno che non sia qualcosa come Top Gun: Maverick o Marvel. Ma una terza parte attirerebbe la gente, se fosse abbastanza decente.