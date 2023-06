30 anni (di meno): riprese al via per la commedia con Massimo Ghini e Nino Frassica prodotta da Camaleo

La casa di produzione Camaleo ha annunciato riprese in corso nel Lazio del film 30 anni (di meno), diretto da Mauro Graiani, sceneggiatore di “Copperma”, “Tutta un’altra vita” e School of Mafia, che passa per la prima volta dietro la macchina da presa supportato da un nutrito e talentuoso cast che include Massimo Ghini, Nino Frassica Antonio Catania, Claudio Gregori (Greg), Claudio Colica, Claudio Casisa, Leonardo Ghini, Fabrizio Nardi e Milena Miconi.

Prodotta da Camaleo, società di produzione cinematografica e distribuita prossimamente al cinema da Plaion Pictures, 30 anni (di meno) è una crazy comedy in cui 3 settantenni ricoverati in una clinica (Ghini, Greg e Catania) condividono una inaspettata esperienza: grazie ad una pillola, acquistata online su un sito cinese per favorire le prestazioni sessuali, si ritrovano improvvisamente più giovani di trent’anni (Ghini Jr, Colica e Casisa) e ne approfittano, sulle prime per fare tutto ciò che alla loro età gli è fisicamente precluso, in seguito cercando di utilizzare questo “superpotere” per aggiustare oggi, i torti e gli errori di ieri. Una seconda occasione da cogliere al volo, peccato che l’effetto della misteriosa pillola va e viene e i tre neo-trentenni saranno costretti a scappare dalla clinica per evitare di spiegare l’inspiegabile.

30 anni (di meno): prime foto dal set della commedia con Massimo Ghini e Nino Frassica Guarda le altre 2 fotografie →

“30 anni (di meno)” è una commedia scatenata e brillante, una commedia in stile “Smetto quando voglio incontra Una notte da leoni” e le risate saranno assicurate: i protagonisti hanno la possibilità di sperimentare un desiderio comune a tutti, quello di vivere una nuova giovinezza, non tanto per tornare indietro nel tempo, ma per affrontare il presente con l’energia e la spensieratezza che si perde invecchiando.

Diplomato in sceneggiatura e regia all’Istituto Europeo di Cinema e Teatro, Mauro Graiani ha creato il soggetto della serie Gente di mare, andata in onda anche in Francia con il titolo di Police Maritime. Altri soggetti per serie tv ideati da Graiani includono Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, K2 la montagna degli italiani e molti degli episodi della quinta e sesta serie di Don Matteo.

Per il cinema Graiani ha scritto Poli opposti di Max Croci e Copperman di Eros Puglielli entrambe pellicole con protagonista Luca Argentero, Mio papà di Giulio Base, La strada di Paolo di Salvatore Nocita con Philippe Leroy, Tutta un’altra vita e School of Mafia entrambi diretti da Alessandro Pondi e Divorzio a Las Vegas commedia con Giampaolo Morelli, Ricky Memphis e Gianmarco Tognazzi. Per il mercato internazionale ha sceneggiato il thriller The Elevator, l’opera prima di Massimo Coglitore, con Caroline Goodall, James Park e Burt Young. Con gli sceneggiatori Alessandro Pondi, Paolo Logli e Riccardo Irrera ha fondato la 9MQ, una factory di scrittura dove si sviluppano progetti televisivi, cinematografici, teatrali e letterari.

Foto: Fabio De Girolami