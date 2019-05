Hellraiser, David S. Goyer scrive e produce il reboot

Di Federico Boni lunedì 6 maggio 2019

Riprende vita il mitologico personaggio horror ideato da Clive Barker.

Sceneggiatore dei 3 Batman di Nolan, Godzilla e Batman v Superman: Dawn of Justice, David S. Goyer ha avuto un passato horror, avendo scritto anche infelici titoli come Cimitero Vivente 2, Il Corvo 2, Il Mai Nato (anche diretto, ndr) e Freddy vs. Jason. Ebbene sarà proprio Goyer, fermo al palo proprio dal deludente titolo supereroistico di Zack Snyder, a sceneggiare e produrre l'annunciato reboot di Hellraiser, celebre maschera del terrore nata nel 1987 grazie a Clive Barker.

"Per generazioni Hellraiser ha ossessionato le menti degli spettatori con le sue brucianti immagini di Pinhead", ha dichiarato il presidente e CEO di Spyglass Gary Barber, sottolineando come proprio Goyer fosse il narratore giusto per reimmaginare la visione originale.

"Avere la possibilità di reimmaginare Pinhead e Cenobita per un nuovo pubblico è un incubo diventato realtà. Gary è anche un vero fan del film, realizzeremo qualcosa di oscuro e viscerale ", ha aggiunto Goyer.

Tratto da un racconto dello stesso Barker, il primo film diede vita a 9 sequel. Hellraiser raccontava la storia di una moglie infedele che tenta di aiutare il defunto amante nella sua fuga dall'inferno.