Killers Anonymous: trailer e poster del crime-thriller con Gary Oldman e Jessica Alba

Di Pietro Ferraro sabato 11 maggio 2019

Killers Anonymous: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul crime-thriller con Gary Oldman e Jessica Alba nei cinema americani dal 28 giugno 2019.

Gary Oldman (Il cavaliere oscuro, Dracula di Bram Stoker) e Jessica Alba (Sin City, Machete) sono assassini compulsivi nel primo trailer di Killer Anonymous, un crime-thriller in uscita nei cinema americani il 28 giugno.

Il film entra in "un mondo che esiste al di sotto del nostro, sotto la routine quotidiana, il controllo e l'ordine. Per ogni vita c'è una morte, e per ogni persona c'è un desiderio che solo in pochi soddisfano; la voce oscura che ci dice di spegnere la fiamma della vita di un altro. Potresti camminare per strada e scontrarti con un estraneo e scambiare un sorriso educato, completamente inconsapevole che quello sconosciuto sta immaginando se stesso in piedi sopra il tuo corpo sanguinante mentre esali il tuo ultimo respiro. C'è un posto per quelle persone. Hanno tutti ucciso, tutti pensano di uccidere, alcuni vogliono smettere, alcuni vogliono parlare e alcuni hanno solo bisogno di ascoltare".

Diretto da Martin Owen (Let's Be Evil) e scritto da da Owen con Elizabeth Morris e Seth Johnson, "Killer Anonymous" rivela cosa accade quando il gruppo di supporto frequentato dai due protagonisti scopre che uno dei suoi membri è responsabile di un attentato ad un senatore americano che ha messo la polizia locale in allerta.

Il cast comprende anche Tommy Flanagan (Sons of Anarchy, Gladiator), Sam Hazeldine (Mechanic: Resurrection), Rhyon Nicole Brown (Empire) MyAnna Buring (Twilight, Ripper Street), Tim McInnerny (Il trono di spade), Michael Socha (Svengali, This Is England), Elizabeth Morris (Let's Be Evil), Elliot James Langridge (Northern Soul) e Isabelle Allen (Les Misérables).

Fonte: Screenrant