Free Guy: trailer italiano e nuovo poster della comedy d'azione con Ryan Reynolds

Di Pietro Ferraro domenica 8 dicembre 2019

Free Guy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Shawn Levy nei cinema americani dal 3 luglio 2020.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano e una nuova locandina di Free Guy - Eroe per gioco. Il film diretto da Shawn Levy (Real Steel, Una notte al museo) dirige la star di Deadpool Ryan Reynolds per un film su un videogioco, ma non basato su un videogioco reale. Reynolds interpreta un personaggio in un videogioco immaginario che nel medesimo modo in cui accadeva a Jim Carrey in The Truman Show scopre che la sua vita è stata "programmata".

Guy è un cassiere di banca che vive la sua vita fatta di routine e lavoro, ma il suo piccolo mondo ordinato viene sconvolto quando scopre di essere semplicemente un PNG (Personaggio Non Giocante) all'interno di un enorme e violento videogioco open world. Ora Guy decide di diventare l'eroe della sua storia e di riscriverla con una nuova consapevolezza di sé. Ora in un mondo in cui non ci sono limiti è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo...prima che sia troppo tardi.

Ryan Reynolds, oltre al suo ruolo da protagonista, è anche produttore con Greg Berlanti e Sarah Schechter, la squadra dietro le serie tv dell'Arrowverse. La sceneggiatura è stata scritta da Matt Lieberman (La famiglia Addams, Qualcuno salvi il Natale).

Il cast comprende anche Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Vita da vampiro), Channing Tatum (21 Jump Street, Magic Mike), Utkarsh Ambudkar (Pitch Perfect), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out, Uncle Drew), Jodie Eat (Killing Eve) e Joe Keery (Stranger Things). Questo è uno dei progetti che era in cantiere prima che Disney completasse la sua fusione da 71,3 miliardi con Fox all'inizio di quest'anno. "Free Guy" uscirà nei cinema il 3 luglio 2020.

Free Guy: primo trailer della comedy d'azione con Ryan Reynolds personaggio di un videogioco

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer di Free Guy con Ryan Reynolds. Diretto da Shawn Levy, "Free Guy" è interpretato anche da Jodie Eat, Taika Waititi, Joe Keery, Lil Rel Howery, Channing Tatum e Utkarsh Ambudkar.

In "Free Guy", Reynolds interpreta Guy, un cassiere di banca che scopre di essere un personaggio non giocante (PNG) in un videogioco intenso, brutale e open world. Guy deve fare squadra con un bellissimo avatar per impedire ai creatori del gioco di spegnerlo. Waititi interpreta il creatore del gioco, Ambudkar e Keery sono i programmatori mentre Howery interpreta il migliore amico di Guy.

Effetti visivi alla Ready Player One, azione à gogo, una strizzatina d'occhio a The Truman Show e la consueta ironia di Ryan Reynolds che sembra nato per fare commedie d'azione. "Free Guy" arriva nelle sale il 3 luglio 2020.

Free Guy: nuovo teaser video con Ryan Reynolds in attesa del primo trailer

E' in arrivo un primo trailer di Free Guy e nell'attesa è stato pubblicato uno speciale teaser video che vede Ryan Reynolds impegnato a promuovere alcuni prodotti durante quella che appare come una normale intervista sul film. Nel teaser ci sono anche Lil Rel Howery, Jodie Comer e Joe Keery. Ryan Reynolds nel bel mezzo dell'intervista decide di cogliere l'occasione per iniziare a vendere merchandise del film, tra cui una camicia da uomo, una cravatta da collezione, una targhetta ufficiale e naturalmente un'immancabile action figure. Il resto del cast appare interdetto e alcuni cercano di dissuadere Reynolds che però li ignora e prosegue la sua "televendita" con tanto di grafica in sovrimpressione. Come bonus aggiuntivo nel teaser c'è un numero di telefono a cui risponde Reynolds tramite una serie di messaggi preregistrati.

Free Guy segue Guy (Ryan Reynolds), un cassiere che scopre di essere un PNG (personaggio non giocante) in un violento videogioco open world che si ritrova coinvolto in una storia più grande. Oltre a Ryan Reynolds, Lil Rel Howery, Jodie Comer e Joe Keery, il film è interpretato anche da Taika Waititi, Channing Tatum e Utkarsh Ambudkar. Il teaser è stato rilasciato in occasione dell'evento Comic-Con Experience (CCXP) attualmente in corso in Brasile.

Il regista del film Shawn Levy ha affermato che lui e Ryan Reynolds volevano creare una storia che fosse "una storia di origine di un supereroe, ma senza mantello, calzamaglia e PI". Levy ha continuato descrivendo i poteri di Guy che ricordano un po' quelli di Neo in Matrix: "Immagina se vivessi in un videogioco e potessi dominare il sistema, i tuoi poteri sarebbero illimitati".

L'uscita nei cinema di "Free Guy è fissata al 3 luglio 2020.

Free Guy: prima immagine ufficiale di Ryan Reynolds

Disponibile una prima immagine ufficiale (via Empire) del film Free Guy che ritrae il protagonista Ryan Reynolds. La commedia d'azione diretta da Shawn Levy, regista di Una notte al museo e produttore di Stranger Things, è incentrata sul Guy di Reynolds, un personaggio non giocante in un videogioco immaginario chiamato "Free City". Il gioco si ritrova in seguito nelle mani di "sviluppatori malvagi" e toccherà a Guy fare un passo avanti e salvare la situazione.

Levy e il suo team con "Fre Guy" hanno cercato un approccio diverso ai film basati su videogiochi che si sono rivelati spesso una bella "grana".

Si sono dimostrati quasi impossibili da ottenere. Io stesso ho passato due anni a lavorare su Uncharted. C'è qualcosa di molto spaventoso nel provare a trasporre letteralmente un'esperienza che il pubblico può già ottenere nel gioco.

"Free Guy" è un videogioco completamente immaginario, tuttavia ci saranno elementi tratti da altri famosi franchise di giochi. Levy dice: "È una commedia, ma non lasceremo mai la parte emotiva di questo film. È generoso e toccante, il che è altrettanto importante per me e Ryan quanto lo spettacolo e l'azione".

Il filmato di "Free Guy" mostrato all'ultimo Comic-Con di New York non era un trailer ed era incompiuto. Indipendentemente da ciò il riscontro ottenuto e l'hype creatosi sono stati enormi. Nel film recita anche Taika Waititi, lui e Ryan Reynolds hanno già recitato insieme nel famigerato Lanterna Verde, in quel film Waititi interpretava Thomas Kalmaku.







Fonte: Empire Magazine

— Empire Magazine (@empiremagazine) October 30, 2019

Fonte: Empire Magazine





Free Guy: video con il cast e primo poster dal Comic-Con di New York

Disney ha proiettato un primo trailer di Free Guy che ha sorpreso il pubblico del Comic-Con di New York. Sfortunatamente per il momento dovremo accontentarci di un video che introduce il cast e un primo poster. La premessa del film racconta di PNG, personaggio non giocante del videogioco open-world "Free City" che diventa senziente. Oltre a Reynolds al panel di presentazione del film al New York Comic-Con c'erano il regista Shawn Levy, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Joe Keery, Jodie Comer e Taika Waititi attraverso un video messaggio.

Shawn Levy ha parlato del film e del personaggio di Ryan Reynolds.

Ad un livello molto letterale, Free Guy parla di Guy, che è un cassiere di banca. Lavora in una banca, e la sua banca viene derubata 17 volte in un giorno, e alla fine si rende conto che è strano e non normale. Ryan e io abbiamo parlato di Free Guy come una storia di origine di un supereroe senza mantello, calzamaglia e IP. Se vivessi in un videogioco e potessi dominare il sistema, i tuoi poteri sarebbero illimitati.

Ryan Reynolds ha paragonato "Free Guy" a Oltre il giardino del 1979, che è uno dei suoi film preferiti. "Non sono stato così completamente immerso, impegnato e pompato su qualcosa da Deadpool", ha detto Reynolds. L'attore ha aggiunto "In qualche modo parla di ciò che accade in questo momento" e poi ha parlato di come il film funziona così bene rispetto ai nostri attuali eventi nel mondo, dove sembra che tutti siano un personaggio di sfondo. Shawn Levy a questo proposito ha detto "E' il viaggio di un innocente in un mondo profondamente cinico". Levy ha promesso che nel film ci saranno dei veri cameo di videogiochi, che non avranno luogo completamente nel mondo virtuale dei videogiochi.

"Free Guy" scritto da Matt Lieberman (Qualcuno salvi il Natale) e poi ampiamente riscritto da Reynolds e Zak Penn (Ready Player One) arriva nei cinema il 3 luglio 2020.

Fonte: Collider





Free Guy: iniziate la riprese e prima foto dal set con Ryan Reynolds

Articolo pubblicato il 15 maggio 2019

Dopo aver prestato la voce al live-action Pokémon: Detective Pikachu, Ryan Reynolds è passato ad un altro film ispirato al mondo dei videogiochi con una prima foto dal set di Free Guy, che ha ufficialmente iniziato le riprese.

"Free Guy" è una commedia d'avventura della 20th Century Fox con protagonista Ryan Reynolds (Deadpool, Detective Pikachu) e diretta da Shawn Levy (la trilogia di Una notte al museo, Stranger Things). Con riprese che si terranno a Boston, il film è interpretato anche da Jodie Comer (Killing Eve), Lil Rel Howery (Scappa - Get Out), Taika Waititi (Avengers: Endgame, What We Do in the Shadows), Joe Keery (Stranger Things) e Utkarsh Ambudkar (Mulan).

"Free Guy" racconta la storia di un solitario cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio di sfondo di un videogioco open-world dal titolo Free City.

"Free Guy" è prodotto da Shawn Levy, Ryan Reynolds, Greg Berlanti (Tuo Simon, Riverdale), Sarah Schechter (Riverdale, Doom Patrol) e Adam Kolbrenner (Prisoners). Dan Levine (Arrival), Mary McLaglen (Red Sparrow), Josh McLaglen (Logan), George Dewey e Mike McGrath sono produttori esecutivi.

Il team creativo di Levy include il direttore della fotografia George Richmond (Rocketman, Kingsman: Secret Service), il montatore vincitore dell'Emmy Dean Zimmerman (Stranger Things, trilogia Una notte al museo), lo scenografo Ethan Tobman (Room, Beautiful Boy, Beyonce: Lemonade) e la costumista Marlene Stewart (trilogia Una notte al museo).

"Free Guy" è stato annunciato per la prima volta a settembre dello scorso anno ed è uno dei pochi film che Disney non ha cancellato quando lo studio ha preso il controllo di Fox, e sarà il primo film di Ryan Reynolds ad avere luce verde con il nuovo accordo. La Disney ha confermato che Ryan Reynolds continuerà il franchise Deadpool sotto la l'egida dello studio, ma non è ancora chiarito in che modo Deadpool 3 si rapporterà con l'Universo Cinematografico Marvel. Nel frattempo Reynolds ha recentemente terminato le riprese di The Hitman's Wife's Bodyguard sequel di Come ti ammazzo il bodyguard.

Free Guy è descritto come un The Truman Show indirizzato ad un pubblico diverso che è cresciuto giocando ai videogames e immerso nei social media. Il videogioco in cui è intrappolato Ryan Reynolds è stato descritto come "un mondo di giochi d'azione e avventura open world piuttosto brutale", forse non dissimile da Grand Theft Auto. L'immagine rilasciata da Disney non è particolarmente rivelatrice e presenta solo il cast principale.

Free Guy sarà distribuito nei cinema americani da The Walt Disney Studios il 3 luglio 2020.

Fonte: Collider