Ritorno al futuro: trailer e poster del musical ufficiale

Di Pietro Ferraro domenica 19 maggio 2019

Arriva finalmente l'annunciato musical ufficiale del classico anni ottanta "Ritorno al futuro".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il musical di Ritorno al futuro è finalmente in arrivo. Il regista Robert Zemeckis, il co-sceneggiatore Bob Gale e il compositore Alan Silvestri hanno collaborato con il produttore / autore premio Grammy Glenn Ballard per dare vita alla produzione. Il musical basato sull'iconico capolavoro degli anni '80 sarà presentato in anteprima al Manchester Opera House di Manchester, in Inghilterra, con un impegno di 12 settimane a partire dal 20 febbraio 2020. Successivamente si trasferirà nel West End di Londra.

Il vincitore del Tony John Rando dirige il musical di "Ritorno al futuro" con Glenn Ballard che gestisce le nuove canzoni. La produzione utilizzerà l'iconica colonna sonora originale di Alan Silvestri accanto ad alcune delle canzoni più popolari del film, tra cui "The Power of Love", "Johnny B Goode", "Earth Angel" e "Back in Time". Olly Dobson, che in precedenza è apparso nei musical Bat Out of Hell e Matilda è stato scelto per il ruolo di Marty McFly. Ulteriori casting saranno rivelati in un secondo momento. Non è stato ancora annunciato l'attore che interpreterà il Dr. Emmett Brown.

Il musical di "Ritorno al futuro" è stato annunciato per la prima volta da Robert Zemeckis e Bob Gale nel 2014 con una data originale in anteprima nel 2015, poi c'è stato uno stop, ma ora Bob Gale ha rilasciato una dichiarazione sul musical rivelando che tutto ora è finalmente pronto al via.

Robert Zemeckis e io abbiamo cercato di far decollare questo progetto per anni, ma le cose belle richiedono tempo e finalmente è arrivato il momento giusto. Il nostro cast è eccezionale, le canzoni sono fantastiche, e il regista John Rando sta facendo un ottimo lavoro assicurandoci che lo spettacolo catturi davvero la magia del film. Siamo entusiasti di poter raccontare la nostra storia sul palco in un modo completamente nuovo, e siamo certi che i fan di Ritorno al Futuro in tutto il mondo condivideranno il nostro entusiasmo. Per citare Marty McFly, "I tuoi figli lo adoreranno e così anche tu e i tuoi genitori".

Nell'originale "Ritorno al Futuro" del 1985 Michael J. Fox interpretava l'adolescente Marty McFly, che accidentalmente viaggia indietro nel tempo fino al 1955, dove finisce per incontrare i suoi genitori. Con l'aiuto del Dr. Emmett Brown di Christopher Lloyd, McFly tenta di sistemare il passato che involontariamente incasinato per creare il futuro della sua famiglia e di Brown. Il film è stato un successo di pubblico, critica e incassi ed è diventato un classico degli anni ottanta anche grazie ad una colonna sonora memorabile con musiche di Alan Silvestri e canzoni di Huey Lewis and the News scritte appositamente per il film.

L'allestimento sarà caratterizzato da coreografie di Chris Bailey, scenografie e costumi di Tim Hatley, lighting design di Hugh Vanstone, sound design di Gareth Owen, video design di Finn Ross, illusioni di Paul Kieve, orchestrazioni di Ethan Popp e supervisione musicale di Nick Finlow.

Fonte: Playbill