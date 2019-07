La Rivincita delle Sfigate: trailer italiano della commedia di Olivia Wilde

Di Pietro Ferraro martedì 2 luglio 2019

La rivincita delle sfigate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Olivia Wilde nei cinema italiani dal 21 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Eagle Pictures ha reso disponibile il trailer italiano de La rivincita delle sfigate (Booksmart), l’esilarante debutto alla regia dell'attrice Olivia Wilde nei cinema italiani dal 21 agosto.

Cosa succederebbe se alla vigilia del diploma ti accorgessi di non esserti goduto davvero gli anni del liceo perché troppo preso solo a studiare? Questo è quello che accade alle due protagoniste di questa divertente commedia teen, le migliori amiche Amy (Kaitlyn Dever) e Molly (Beanie Feldstein), che decidono di concentrare quattro anni di divertimento in un’unica indimenticabile e folle notte.

Il cast è completato da Jason Sudeikis nei panni del preside, Lisa Kudrow, Will Forte, Mike O'Brien, Noah Galvin, Billie Lourd, Skyler Gisondo e Jessica Williams.

Il film descritto come una sorta di Superbad o American Pie al femminile è scritto da Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel e Katie Silberman, con Adam McKay e Will Ferrell a bordo come produttori.

Booksmart: trailer "red band" e primi sei minuti dell'esordio alla regia di Olivia Wilde

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Annapurna Pictures ha reso disponibili un trailer "red band" e un video con i primi sei minuti della commedia Booksmart, film che segna l'esordio alla regia dell'attrice Olivia Wilde. Il film vede come protagoniste Beanie Feldstein e Kaitlyn Dever come due migliori amiche della scuola superiore. I due personaggi sono delle "secchione" che decidono di infrangere le regole almeno una volta nella loro vita prima di andare al college. Molly e Amy hanno passato la loro intera esperienza di scuola superiore giocando secondo le regole, solo per vedere gli altri studenti festaioli entrare nelle stesse scuole senza rinunciare al divertimento. Le due decidono di partecipare ad una festa di fine anno per mostrare ai loro coetanei quanto anche loro siano scatenate e divertenti.

Il cast è completato da Jason Sudeikis nei panni del preside, Lisa Kudrow, Will Forte, Mike O'Brien, Noah Galvin, Billie Lourd, Skyler Gisondo e Jessica Williams.

Il film descritto come una sorta di Superbad o American Pie al femminile è scritto da Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel e Katie Silberman, con Adam McKay e Will Ferrell a bordo come produttori.

Olivia Wilde che ha vinto il premio come regista rivelazione dell'anno al Cinemacon di Las Vegas ha detto di voler continuare la sua esperienza di regista e di sentirsi una persona molto fortunata.

Sento che l'unica cosa migliore di essere un attore e vederti su un grande schermo è l'essere un regista e vedere il lavoro che sei stato abbastanza fortunato da creare su un grande schermo. È un grande onore poter vedere il mio primo film arrivare nei cinema, questo è ciò che molta gente sogna, e così tanti registi non hanno questa possibilità, quindi mi sento solo come la persona più fortunata al mondo.

[Per guardare il video con i primi sei minuti del film clicca sull'immagine in alto]

Anche Kaitlyn Dever si è detta entusiasta dell'esperienza di "Booksmart" e del suo lavoro con Wilde: "Non una sola persona sulla terra è mai stata così brillante, sinceramente appassionata e assurdamente in gamba allo stesso tempo".

Beanie Feldstein ha descritto la Wilde come "la più brillante, amorevole, premurosa, leader strafiga". Per quanto riguarda il modo in cui Wilde si è preparata per il suo debutto alla regia, l'attrice dice che ha trascorso "un sacco di tempo prestando attenzione e osservando", mentre si faceva le ossa con cortometraggi e video musicali. Per quanto riguarda i film che l'hanno ispirata durante la realizzazione del film, la regista cita Breakfast Club, La vita è un sogno e Fuori di testa, mentre cita Il Grande Lebowski come un'influenza sul ritmo e sulle diverse trame. Booksmart uscirà nelle sale americane il 24 maggio.