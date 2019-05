Star Wars 9: nuovo rumor sui genitori di Rey in "L'ascesa di Skywalker", Kylo Ren ha mentito?

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 maggio 2019

Una teoria riemerge grazie ad un utente di Reddit e rimette in gioco la parentela di Rey in "Star Wars: L'ascesa di Skywalker".

E' arrivato via Reddit un nuovo rumor su Star Wars: L'ascesa di Skywalker, teoria che ha le potenzialità per scatenare un terremoto nella narrazione della nuova trilogia sequel.

E' doveroso ricordarvi che stiamo parlando di un voce non confermata in alcun modo, ma se non volete incappare in potenziali SPOILER indesiderati vi consigliamo di interrompere immediatamente la lettura.

I potenziali retroscena sulla parentela di Rey hanno sobillato la fantasia dei fan sin dai tempi de "Il risveglio della Forza", con il fiorire di un impressionante numero di teorie su chi fossero i veri genitori di Rey. Purtroppo questo mistero è stato letteralmente gettato via in "Gli Ultimi Jedi" dove abbiamo scoperto che i genitori di Rey non avevano nulla di nobile, ma erano biechi e ubriaconi commercianti di rottami che hanno fondamentalmente dato via la loro bambina. Per tutti quelli che hanno pensato che questa verità rivelata da Kylo a Rey fosse in realtà una menzogna, questo nuovo rumor risulterà alquanto confortante.

"Gli Ultimi Jedi" ci ha rivelato la triste verità di una Rey abbandonata su Jakku da genitori anonimi, rivelazione che in realtà aveva l'obiettivo di "livellare" l'eredità Jedi e la connessione con la Forza rispetto agli Skywalker e al futuro della saga, ma si vocifera che J.J. Abrams stia mettendo mano a questa parte della storia che sembra coinvolgerà un vecchio personaggio della saga molto amato dai fan.

Questo nuovo rumor non identifica la madre di Rey, ma suggerisce chi potrebbe essere il vero padre, e probabilmente molti lo avranno già preso in considerazione prima della svolta "populista" di Rian Johnson. Naturalmente tutto ciò che leggerete a seguire si basa sul fatto che Kylo Ren ha di fatto mentito a Rey. Apparentemente il padre di Rey giocherà un ruolo importante in Star Wars 9 e non cancellerà tutto ciò che abbiamo appreso in "Il risveglio della Forza" e "Gli Ultimi Jedi".

L'utente di Reddit noto come "u/SorryNotSpartacus" ci ripropone una teoria originariamente propsota da Jason Ward di Making Star Wars e che circola tra i fan da un po' di tempo. Come verrà rivelato in "L'ascesa di Skywalker", Rey non è una Skywalker nel senso stretto del termine. Secondo il rumor il padre di Rey sarebbe in realtà Han Solo, ma Leia non sarebbe sua madre. Questo la renderebbe la sorellastra di Ben Solo. E se tutto questo venisse confermato, allora l'interagire tra Rey e Kylo che ha accennato ad un'attrazione tra i due, ripercorrerebbe la storia di Leia e Luke prima che Darth Vader rivelasse la parentela tra i due.

Secondo quanto riferito dalla fonte, una scena della presentazione di "L'ascesa di Skywalker" alla Star Wars Celebration ha mostrato Finn e Poe che cenano con Lando, e pare che sarà proprio durante questo incontro che tutti verranno a conoscenza della parentela di Rey. Ma se Leia non è la madre di Rey, da dove proviene questa sua potente connessione con la Forza? Chi potrebbe essere la sua vera madre? Jason Ward ha suggerito una risposta.

Rey è la figlia di Han Solo, ma non è la figlia di Leia Organa - e quindi non è una Skywalker. Leia e Han si erano allontanati quando lei iniziò ad addestrarsi con Luke. Quando non completò l'addestramento tornò da Han, ma Ben Solo sapeva della faccenda (anche se non necessariamente di Rey), e questo ha coinciso con il mutamento del suo comportamento e la scelta di farlo addestrare da Luke.

È stato inoltre riferito che la madre di Rey non è sicuramente Zorri, il nuovo personaggio di Keri Russel, mentre alcuni ipotizzano che la madre di Rey sia la Qi'ra interpretata da Emilia Clarke nello spin-off Solo - A star Wars Story, ma in questo caso ci sfugge la connessione di Qi'ra con la Forza.

Se i veri genitori di Rey saranno svelati in "L'ascesa di Skywalker" lo scopriremo solo vivendo, ma non sarebbe una sorpresa se alla fine J.J. Abrams lasciasse le cose come stanno, magari approfondendo solo la storia dell'abbandono di Rey. Certamente la maggior parte del fandom "ostile" alla sbrigativa narrazione di Rian Johnson sarebbe felice di avere un colpo di scena sul passato di Rey, in un film cruciale che non solo porterà a conclusione questa nuova trilogia, ma fungerà anche da epilogo ai nove film che hanno narrato le vicissitudini degli Skywalker nell'iconica galassia lontana lontana.

It means I didn't see anything empirically that allows me to say "yep, has to be it!" It means its a thing out there but I'm not confident enough to put it on the site so Randy and I just talked about it from my notes. — Jason Ward (@MakingStarWars) 27 maggio 2019

