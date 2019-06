Jumanji 3: trailer e dettagli del videogioco ufficiale ispirato ai nuovi film con The Rock

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 giugno 2019

Sony ha annunciato l'uscita di "Jumanji: The Video Game", il videogioco ufficiale ispirato ai nuovi film con The Rock.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony ha annunciato Jumanji: The Video Game, che arriverà su console e PC questo autunno. Dopo l'impressionante successo a sorpresa del sequel Jumanji - Benvenuti nella giungla del 2017 e l'arrivo del sequel Jumanji 3 alla fine di quest'anno, Sony sta cercando di capitalizzare il più possibile e un nuovo videogioco multiplayer sembra il modo migliore per farlo.

L'annuncio del videogioco è arrivato via Outright Games con un primo teaser trailer e una manciata di immagini. Vediamo i quattro personaggi principali a cui siamo stati introdotti in "Jumanji - Benvenuti nella giungla" catapultati in uno scenario familiare nella giungla. Purtroppo non vediamo nessuno stralcio del gameplay ma si fa subito notare l'estetica che strizza l'occhio a Fortnite.

Bandai Namco Entertainment Europe e Outright Games hanno stretto una partnership con Sony Pictures per dare vita a "Jumanji: The Video Game". Lo studio inglese Funsolve è lo sviluppatore. Il gioco di azione / avventura consentirà di giocare su schermo condiviso online o locale con un massimo di quattro giocatori, che possono giocare nei panni del Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Moose Finbar o il Professor Shelly Oberon, in modo molto simile al film.

Il fondatore e direttore di Funsolve, Richard Tawn, ha parlato del nuovo videogioco in una dichiarazione.

Questo è un sogno che diventa realtà per il nostro studio. L'adattamento del mondo esotico, pericoloso ed esilarante di Jumanji in un videogioco ci ha spinto a creare qualcosa di veramente speciale.

In "Jumanji: The Video Game", tu e fino a tre compagni di squadra sarete incaricati di recuperare i Gioielli per salvare Jumanji. I giocatori hanno anche la possibilità di giocare con i compagni guidati dall'intelligenza artificiale. I giocatori affronteranno un esercito di malvagi predoni e bestie mortali, oltre a trappole da schivare, con personalizzazioni da sbloccare. Ognuno dei quattro personaggi giocabili avrà abilità uniche. Il gioco sarà disponibile su Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC.

Sony rilascerà il gioco il 15 novembre in anticipo sull'uscita di "Jumanji 3" che ha recentemente terminato le riprese e che arriverà nelle sale americane poco meno di un mese dopo, il 13 dicembre. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan riprenderanno i loro ruoli in "Jumanji 3".

RITORNA ALLA GIUNGLA: Gioca nei panni degli eroi del film, Dr. Bravestone, Ruby, Mouse e Prof. Shelley in una divertentissima nuova avventura d'azione in 3D

SQUADRA: in modalità online o schermo diviso, collabora con un massimo di tre amici o compagni di squadra AI per sconfiggere i nemici, sopravvivere a trappole mortali e salvare il mondo

LUOGHI PERICOLOSI: Il mondo di Jumanji si ingrandisce con bellissime ma micidiali ambientazioni di montagna, città e giungla

AVVENTURA INFINITA: man mano che affini le tue abilità e strategie e sblocchi nuovi abiti e stili di armi, non esistono due round di Jumanji!

Fonte: Outright Games