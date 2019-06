Spider-Man: Far From Home - nuova action figure "Hot Toys" ufficiale del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 giugno 2019

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ispirata all'Uomo Ragno di Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home".

Spider-Man: Far From Home arriva nei cinema italiani il 10 luglio. In questo sequel di Spider-Man: Homecoming, ambientato immediatamente dopo gli eventi del kolossal Avengers: Endgame, Peter si prenderà una pausa dalla scuola, dalla lotta al crimine, dall'essere "Spider-Man" per partecipare ad un viaggio con i suoi amici che lo porterà in tutta Europa, purtroppo il loro tour sarà interrotto da una serie di eventi minacciosi, con attacchi di imponenti creature note come Elementali. Il nostro amato Spider-Man di quartiere Spidey deve farsi avanti per affrontare nuove minacce in un mondo che è cambiato per sempre dopo l'apocalittico schiocco di dita di Thanos, che apprendiamo ha creato uno strappo nella nostra dimensione.

Hot Toys ha rivelato le immagini della nuova action-doll in scala 1/6 (28,5 cm in altezza con 30 punti di articolazione) ispirata allo Spider-Man che vedremo in "Far From Home". La figure è munita di una testa mascherata finemente scolpita con quattro paia di occhi intercambiabili per creare numerose espressioni di Spider-Man e una replica dettagliata del costume da combattimento (di colore rosso e blu con finiture grigio-nere, motivo a ragnatela e stemma nero su petto). Gli accessori sono competati da un paio di ali di ragnatela magnetiche e rimovibili; una varietà di ragnatele per creare effetti di lancio / dondolamento; una coppia di dispositivi lancia-ragnatele, un set di 10 mani intercambiabili e una base a tema con logo del film.