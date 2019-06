Midsommar - Il villaggio dei dannati: svelata la colonna sonora del nuovo horror di Ari Aster

Di Pietro Ferraro venerdì 28 giugno 2019

Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di "Midsommar - Il villaggio dei dannati", il nuovo horror del regista Ari Aster.

L'uscita di Midsommar - Il villaggio dei dannati, il nuovo atteso horror di Ari Aster, regista dell'acclamato Hereditary, in arrivo nelle sale italiane il 25 luglio. Il film sarà anticipato dalla pubblicazione della colonna sonora ufficiale che sarà disponibile a partire dal 5 luglio con l'etichetta Milano Records.

Il film, che si tuffa profondamente nel folklore svedese e in una sorta di paganesimo in technicolor, ha chiesto un universo sonoro che fosse al tempo stesso insulare e stranamente senza tempo, qualcosa di volta in volta oscuramente ritualistico e profondamente bello. Lo spartito creato dal compositore britannico Bobby Krlic aka The Haxan Cloak, raggiunge lo scopo.

Krlic ha pubblicato la sua musica elettronica per gran parte dell'ultimo decennio sotto lo pseudonimo The Haxan Cloak. È stata la sua produzione da solista che lo ha portato a lavorare con Aster in questo nuovo film. Aster aveva sentito il lavoro di Krlic e ha scritto l'intera sceneggiatura interamente sulla sua musica.

Oltre alla sottolineatura più tradizionale, Krlic è stato anche responsabile della musica che esiste all'interno della narrazione del film stesso, la musica che i personaggi recitano e cantano all'interno del film. La sceneggiatura è stata scritta in modo che i personaggi potessero avere queste canzoni senza parole, atonali e ritualistiche. Così Aster e Krlic hanno sviluppato un linguaggio vocale con cui i personaggi del film potessero cantare e reperito tutti i tradizionali strumenti nordici, come La ghironda e la nyckelharpa, con cui registrare.

Cercare di essere all'altezza delle aspettative di un regista che ha scritto la sceneggiatura sulla mia musica è stato un compito intimidatorio", dice Krlic "ma alla fine credo sia stata l'esperienza più gratificante e profondamente istruttiva che abbia mai avuto. Lavorare con Ari Aster è un onore e il lavoro con lui è stata una vera collaborazione".

Quando non pubblicava con lo pseudonimo The Haxan Cloak, Krlic ha collaborato con il compositore premio Oscar Atticus Ross in diversi film, tra cui il crime Codice 999 di John Hillcoat e il thriller Blackhat di Michael Mann. Krlic ha anche musicato numerose serie tv come Seven Seconds di Netflix e Shooter di USA Network.

In "Midsommar - Il villaggio dei dannati", Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) sono una giovane coppia americana con una relazione sull'orlo del crollo. Ma dopo che una tragedia familiare li tiene insieme, una Dani addolorata decide di unirsi con Christian e alcuni amici in un viaggio che li porterà in un remoto villaggio svedese dove avranno l'occasione unica di assistere ad un bizzarro e arcaico festival di mezza estate. Ciò che inizia come una spensierata vacanza estiva in una terra di eterna luce solare prende una svolta sinistra quando gli abitanti del villaggio insulare invitano i loro ospiti a partecipare a festività che rendono il paradiso pastorale sempre più inquietante e visceralmente inquietante. Dalla mente visionaria di Ari Aster arriva una fiaba cinematografica intrisa di terrore in cui un mondo di oscurità si dipana alla luce del sole. Che i festeggiamenti abbiano inizio...

A seguire trovate cover e tracklist ufficiali della colonna sonora e nel video che apre l'articolo potete ascoltare il brano "Disorder" di The Haxan Cloak, traccia non inclusa nella colonna sonora ufficiale, ma utilizzata nei trailer del film.

TRACK LISTINGS:

1. Prophesy

2. Gassed

3. Hålsingland

4. The House that Hårga Built

5. Attestupan

6. Ritual In Transfigured Time

7. Murder (Mystery)

8. The Blessing

9. Chorus of Sirens

10. A Language of Sex

11. Hårga, Collapsing

12. Fire Temple