Spider-Man: Far From Home - nuova action figure Hot Toys con costume rosso e nero

Di Pietro Ferraro sabato 29 giugno 2019

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Peter Parker con il nuovissimo costume che vedremo nell'imminente "Spider-Man: Far From Home".

L'uscita di Spider-Man: Far From Home è dietro l'angolo! Peter Parker (Tom Holland) intende lasciarsi i doveri da supereroe alle spalle per trascorrere alcune settimane con i suoi amici in una vacanza in Europa, ma non sarà una vera vacanza poiché diversi attacchi di creature stanno affliggendo il continente. Vista la minaccia, Nick Fury (Samuel L. Jackson) dovrà reclutare il nostro Spider-Man di quartiere per porre un freno agli attacchi, il tutto con l'aiuto di un nuovo arrivato, il Mysterio di Jake Gyllenhaal che afferma di provenire da uno degli infiniti mondi del Multiverso.

Hot Toys prosegue con il rilascio delle sue figures ispirate alla nuova avventura di Spider-Man con una nuova action-doll che propone il nuovissimo costume di Peter Parker che in "Far From Home" tornerà al classico costume, dopo quello hi-tech in stile "Iron Spider" sfoggiato in "Infinity War" e "Endgame", fornito però di un intrigante aggiornamento a livello cromatico.

La nuova action-doll di Spider-Man in scala 1:6 (28,5 cm di altezza per 30 punti di articolazione) presenta una testa mascherata scolpita con 4 paia di occhi intercambiabili per creare diverse espressioni di Spider-Man e una testa, non ancora svelata, che replica nel dettaglio il volto di Tom Holland. Il nuovo costume fruisce di un "upgrade" cromatico (rosso e nero) dal design accattivante con motivo a ragnatela e tre set di ali a ragnatela magnetiche.

Per quanto riguarda gli accessori sono inclusi un set di 10 mani guantate nere intercambiabili per le diverse pose, un paio di occhiali, una maschera di Spider-Man (non indossabile dalla figure), uno smartphone, ragnatele assortite per simulare il lancio e un espositore dinamico con targhetta Spider-Man e logo del film. Ulteriori accessori saranno rivelati in seguito.

Trovate la nuova action-doll di "Spider-Man: Far From Home" disponibile in pre-ordine QUI.