Light of My Life: trailer italiano dal dramma post-apocalittico di Casey Affleck

Di Federico_40 venerdì 11 ottobre 2019

Light of My Life: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Casey Affelck nei cinema italiani dal 7 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Light of My Life, il dramma post-apocalittico diretto e interpretato da Casey Affleck che arriverà nei cinema italiani il 7 novembre.

"Light of My Life" la storia di un padre e di sua figlia Rag di dieci anni, che sono costretti ad una vita nomade dopo essere sopravvissuti a un’epidemia che ha decimato la popolazione mondiale sterminando, quasi totalmente, quella femminile. In questo contesto apocalittico si sviluppa la storia di un padre che cerca di proteggere la figlia dal mondo intero.

Il cast del film è completato da Anna Pniowsky, Tom Bower e la Elisabeth Moss della serie tv The Handmaid's Tale.





Light of My Life, primo trailer dal film post-apocalittico di Casey Affleck

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Articolo pubblicato il 26 luglio 2019

Presentato all'ultimo Festival di Berlino, Light of My Life segna il ritorno in sala in qualità di regista del premio Oscar Casey Affleck, 8 anni dopo Joaquin Phoenix - Io sono qui.

Scritto, diretto e interpretato da Affleck, il film uscirà il 9 agosto prossimo nelle sale d'America. Al fianco del divo di Manchester by the Sea troviamo Elisabeth Moss, Anna Pniowsky, Tom Bower e Timoth Webber. Ambientata in uno scenario post-apocalittico, la pellicola ruota attorno ad un padre che pur di salvare sua figlia da una pandemia che ha decimato il genere femminile, e spazzato via metà della popolazione mondiale, è costretto a farla passare come suo figlio. Un Pianeta senza donne, o quasi, con tutte le conseguenze del caso, quello immaginato da Affleck, negli ultimi anni accusato di molestie sessuali da un paio di signore.

Chiara l'ispirazione arrivata da titoli come “The Road” e “Leave No Trace, per un film che al momento non ha ancora una release italiana.