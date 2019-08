James Wan dirige un nuovo misterioso horror

Di Federico Boni giovedì 1 agosto 2019

Un nuovo horror originale per il regista di Saw.

Prima di tornare ai cinecomic con Aquaman 2, James Wan, padre di Saw, l'Evocazione - The Conjuring e Insidious, tornerà a dirigere un horror, a tre anni da The Conjuring 2. Via alle riprese in autunno, a Los Angeles, con script firmato Wan e Ingrid Bisu. Storia originale, soggetto e titolo sconosciuto, con Wan e Michael Clear che produrranno il tutto con la loro Atomic Monster. Starlight Media e Midas Innovation finanzieranno indipendentemente il film, mantenendo i diritti di distribuzione per la Cina.

La New Line, che ha già collaborato con il regista grazie all'universo The Conjuring, senza dimenticare Lights Out e l'imminente Mortal Kombat da lui prodotto, distribuirà poi la pellicola in tutto il mondo.

Il film dovrebbe abbracciare una pagina di horror che Wan non ha ancora mai esplorato. 15 anni fa il boom con il primo storico capitolo di Saw, per poi dirigere Dead Silence, Death Sentence e Insidious, seguito da The Conjuring, Insidious Chapter 2, Furious 7, The Conjuring 2 e Aquaman. Quasi 4 miliardi di dollari di incasso con appena 9 film a disposizione.

Fonte: HollywoodReporter