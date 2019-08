Tigers Are Not Afraid: trailer e trama dell'acclamata favola horror di Issa López

Di Pietro Ferraro giovedì 1 agosto 2019

Tigers Are Not Afraid: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Issa López nei cinema americani dal 23 agosto 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un trailer di Tigers Are Not Afraid (Vuelven), la suggestiva fiaba horror messicana di Issa López che ha entusiasmato Stephen King, Guillermo del Toro e Neil Gaiman.

Questo è un film fantastico, sia duro che commovente. Due minuti dopo ero completamente incantato. Stephen King

"Tigers Are Not Afraid" è una fiaba dai toni dark su una banda di cinque bambini che cercano di sopravvivere all'orrenda violenza dei cartelli e dei fantasmi creati ogni giorno dalla guerra alla droga.

La trama ufficiale:





Una favola horror inquietante sullo sfondo delle devastanti guerre di droga del Messico, Tigers Are Not Afraid segue un gruppo di bambini orfani armati di tre desideri magici, che scappano dai fantasmi che li perseguitano e il cartello che ha assassinato i loro genitori. La regista Issa López crea un mondo che richiama i primi film di Guillermo del Toro, intriso della sua grintosa digressione urbana che vira sul realismo magico per evocare un'esperienza del tutto unica che il pubblico non dimenticherà presto.

La regista Issa López ha girato con un cast di bambini senza alcuna esperienza di recitazione. Prima delle riprese i piccoli interpreti sono stati reclutati in seminari di improvvisazione e supportati da un insegnante di recitazione.

Issa López è una scrittrice e regista messicana vincitrice di numerosi premi letterari, tra cui il National Novel Award assegnato dall'Istituto messicano di belle arti e letteratura. Oltre al suo lavoro letterario, ha scritto numerosi programmi tv, alcuni dei quali hanno raggiunto il rating di ascolti più alto della televisione messicana in prima serata, e ha scritto le sceneggiature per diversi film, tre dei quali prodotti in Messico da studios di Hollywood e due di questi diretti da lei: Efectos Secundarios (2006) e Casi Divas (2008), quest'ultimo unico film messicano musicato dall'acclamato compositore hollywoodiano Hans Zimmer, che si è fatto pagare solo 1 dollaro per il suo ampio lavoro sul film. "Tigers Are Not Afraid" è il terzo lungometraggio di Lopez come regista e il decimo come sceneggiatrice. Todo Mal, il suo quarto lungometraggio come regista e undicesimo come scrittrice ha debuttato nei cinema messicani a marzo 2018.

A novembre 2018 "Tigers Are Not Afraid" ha raccolto un totale di cinquanta premi in festival cinematografici in tutto il mondo, tre "Diosas de Plata" (l'equivalente messicano dei Golden Globes), tra cui Miglior film e Miglior regista, e ha ricevuto 10 nomination per l'Ariel Award (l'Oscar messicano), vincendo in due categorie (Miglior trucco e Miglior attore esordiente a Juan Ramón López). Inoltre il film ha ottenuto su Rotten Tomatoes un punteggio di approvazione del 97% dalla critica e del 100% dal pubblico. Stephen King e Guillermo Del Toro hanno entrambi manifestato il loro entusiasmo per il film tramite i loro account Twitter e in diverse interviste. Durante la sua visita al Guadalajara Film Festival, Guillermo del Toro ha annunciato che produrrà il prossimo film di López, una storia di fantasmi western. Paramount Players sta sviluppando con López un musical latino-americano ambientato nel Queens, a New York, intitolato 3 Sunday, e Legendary Pictures l'ha messa sotto contratto per scrivere e dirigere un thriller sovrannaturale senza titolo.

"Tigers Are Not Afraid" debutterà nei cinema americani il 23 agosto per poi approdare sul canale streaming Shudder.

Fonte: Collider