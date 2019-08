Black 5 è il prossimo progetto del regista Michael Bay

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 agosto 2019

Il film d'azione "Black 5" è il prossimo progetto del regista Michael Bay.

Michael Bay ha già scelto il suo prossimo progetto, il regista dirigerà il film d'azione Black 5 di cui purtroppo non si hanno dettagli sulla trama. La storia deriva da un'idea originale di Michael Bay e la misteriosa sceneggiatura arriva da Ehren Kruger (The Ghost in the Shell). Bay e Kruger avevano precedentemente lavorato insieme alle sceneggiature per i sequel della saga Transformers. Black 5 in carico a Sony sarà coprodotto da Bay ed Erwin Stoff, che insieem hanno già prodotto 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi.

Michael Bay è un regista di film d'azione e colui che ha portato i Transformers sul grande schermo in formato live-action. Il film più redditizio della serie, Transformers 3, interpretato da Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley e Tyrese Gibson, ha superato il tetto del miliardo di dollari d'incasso in tutto il mondo mentre l'incasso più basso del franchise sotto la direzione di Bay si è registrato con il recente Transformers - L'ultimo cavaliere con circa 605 milioni di dollari incassati a livello globale. Il primo film spin-off Bumblebee diretto da Travis Knight e con Bay come produttore non ha fatto faville al box-office nonostante le critiche favorevoli e la risposta positiva dei fan, quindi sembra che lo studio per i prossimi progetti stia pensando di tornare allo stile di Bay, almeno in parte.

Altri crediti come regista di Bay includono Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys, The Island, Pain & Gain e 13 Hours. Attualmente Bay è impegnato nella post-produzione del film Netflix 6 Underground con Ryan Reynolds. Il film d'azione sarà il primo progetto di Bay finanziato e distribuito dal servizio di streaming e dovrebbe essere lanciato il prossimo anno. Attualmente il regista sta anche lavorando all'adattamento Robopocalypse, un thriller fantascientifico basato su un romanzo di Daniel H. Wilson. Il film è scritto da Drew Goddard ed è ambientato all'indomani di una rivolta di robot.

Lo studio dietro "Black 5" non ha ancora commentato il progetto. Sony dal canto suo ha una vasta gamma di film in arrivo. La ricca e variegata lista di titoli include un adattamento di Piccole donne, il sequel Zombieland 2, il remake di Charlie's Angels di Elizabeth Banks, il film d'animazione Angry Birds 2, il sequel Jumanji: The Next Level, l'atteso Bad Boys for Life con il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence e il biografico A Beautiful Day in the Neighborhood con Tom Hanks nei panni dell'icona televisiva Mr. Rogers.

Le riprese di "Black 5" dovrebbero iniziare all'inizio del 2020.

Fonte: Variety