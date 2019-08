Venezia 2019, la presidente Lucrezia Martel attacca Roman Polanski

Primo giorno di Venezia 76, con La vérité di Kore-eda Hirokazu ad aprire stasera La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, e prime polemiche. Nel corso della conferenza stampa dedicata alle giurie, l'argentina Lucrezia Martel, presidente di giuria, ha infatti attaccato Roman Polanski, in gara per il Leone d'Oro con J'accuse - L'ufficiale e la spia.

Questo perché nel 1977, come dimenticarlo, il regista premio Oscar venne accusato di aver stuprato una 14enne, Samantha Geimer.



Io non separo l'uomo dall'opera. Quando ho saputo della presenza di Polanski, ho voluto indagare e consultare scrittori per farmi un'idea e ho visto che la vittima ha considerato il caso chiuso non negando i fatti, ma dicendo che in qualche modo il regista aveva pagato a sufficienza per il suo crimine. Se lei ritiene che in qualche modo la cosa sia chiusa, io non posso occuparmi della questione giudiziale ma posso semplicemente solidarizzare con la vittima. Non mi sarà facile affrontare il film e non voglio partecipare al gala perché rappresento donne nel mio Paese che sono vittime di questo tipo di abusi, per cui non mi sento di alzarmi e applaudire ma il film c'è. Non mi congratulerò con lui, ma credo che Polanski meriti una chance perché il suo film è una riflessione su un uomo che commette un errore. È un dialogo importante oggi, perciò credo che sia opportuno che se ne parli e il suo film sia presente al festival.