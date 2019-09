Battle at Big Rock: disponibile online il corto sequel di "Jurassic World - Il regno distrutto"

Di Pietro Ferraro lunedì 16 settembre 2019

Disponibile il cortometraggio ufficiale "Battle at Big Rock: A Jurassic World Short Film" diretto da Colin Trevorrow.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, ha lanciato online un cortometraggio che prosegue la storia di Jurassic World - Il regno distrutto. "Battle at Big Rock" è un nuovissimo cortometraggio diretto da Trevorrow, scritto da Trevorrow ed Emily Carmichael. Il cortometraggio si svolge un anno dopo gli eventi de "Il regno distrutto" nel Parco nazionale di Big Rock, dove i dinosauri vivono ora nel nostro mondo. La storia segue una famiglia di quattro persone il cui incontro con questi animali selvatici diventa una terrificante lotta per la sopravvivenza.

Colin Trevorrow ha parlato di Battle at Big Rock in una recente intervista.

Battle At Big Rock è un cortometraggio che si svolge un anno dopo gli eventi de "Il regno distrutto". Parla di una famiglia in campeggio nel Big Rock National Park, a circa 20 chilometri da dove è finito l'ultimo film. Ci sono stati alcuni avvistamenti, ma questo è il primo grande scontro tra dinosauri e umani.

La sceneggiatura del cortometraggio è stata scritta da Colin Trevorrow ed Emily Carmichael, che sta anche lavorando alla sceneggiatura di Jurassic World 3. Il cast comprende Andre Holland, Natalie Martinez, Melody Hurd e Pierson Salvador. Trevorrow ha anche parlato della durata del cortometraggio.

Sono 8 minuti. Doveva essere più breve. So che 8 minuti è un'eternità su Internet, ma spero che la gente si riservi un po' di tempo e si metta un paio di buone cuffie.

Trevorrow e una piccola troupe hanno filmato in gran segreto il cortometraggio a Dublino, in Irlanda all'inizio di quest'anno. Il corto è caratterizzato da due nuove specie di dinosauri e da un "dinosauro animatronico gigante" che non è qualcosa che la maggior parte dei cortometraggi può rivendicare.

Ci sono due specie che non abbiamo mai visto prima. Il Nasutoceratopo, che è un bellissimo erbivoro che sembra un Longhorn del Texas [un bovino]. E l'Allosauro, uno dei dinosauri più iconici di tutti i tempi. Questo dinosauro è stato mostrato cucciolo nell'ultimo film, ma ora è cresciuto.

Trevorrow ha anche accennato alla nuova serie animata "Camp Cretaceous" di Netflix in arrivo il prossimo anno.

L'animazione è stupenda, è davvero entusiasmante ed emozionante. Penso che i bambini adoreranno questi personaggi. Gli sceneggiatori sono così profondamente coinvolti nel fare qualcosa di cui tutti possiamo essere orgogliosi. Se è un successo e le persone ne vorranno di più, siamo pronti. Dite solo una parola.

"Jurassic World 3" arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.

