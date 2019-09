The Rhythm Section: trailer del revenge-drama con Blake Lively

Di Pietro Ferraro venerdì 20 settembre 2019

The Rhythm Section: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Blake Lively nei cinema americani dal 31 gennaio 2019.

Paramount Pictures ha reso disponibili trailer, poster e una data di uscita americana per il ripetutamente riviato The Rhythm Section. Diretto da Reed Morano (The Handmaids Tale) e interpretato da Blake Lively (Paradise Beach - Dentro l'incubo, Un piccolo favore), "The Rhythm Section" promette azione, dramma e vendetta.

Blake Lively nel film interpreta Stephanie Patrick, una donna comune che imboccato un percorso di autodistruzione dopo che la sua famiglia rimane tragicamente uccisa in un incidente aereo. Quando Stephanie scopre che l'incidente in realtà non è stato un incidente, entra in un mondo oscuro e complesso per cercare vendetta sui responsabili e trovare la propria redenzione.

La sceneggiatura è di Mark Burnell, che ha anche scritto il romanzo omonimo su cui si basa il film. La storia di Stephanie Patrick è in realtà raccontata attraverso una serie di libri, il primo dei quali sta arrivando sul grande schermo.

Il cast del film è completato da Jude Law, Sterling K. Brown, Max Casella e Daniel Mays. "The Rhythm Section" arriverà nei cinema il 31 gennaio.

Fonte: Collider