Midway: la colonna sonora del film di guerra di Roland Emmerich

Di Pietro Ferraro venerdì 29 novembre 2019

Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di "Midway", il film di guerra di Roland Ememrich al cinema dal 27 novembre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Lo scorso 27 novembre è uscito nelle sale italiane Midway, il nuovo film dello specialista in kolossal e disaster-movies Roland Emmerich che ha portato sul grande schermo più lunga battaglia aerea mai vista al cinema.

Il film è la spettacolare rievocazione, nello stile inconfondibile del visionario regista, della leggendaria battaglia che cambiò il corso della Seconda Guerra Mondiale, bloccando nel Pacifico l’avanzata della flotta nipponica. Fra il 4 e il 6 giugno 1942 presso le isole Midway (a ovest delle Hawaii) la Marina degli Stati Uniti sconfisse infatti la flotta imperiale giapponese in una spaventosa battaglia, fra il cielo e il mare, conquistando una vittoria strategicamente determinante per gli Alleati.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Per i patiti di musica da film, oggi vi proponiamo la colonna sonora ufficiale del film "Midway" composta in tandem dai compositori austriaci Harald Kloser & Thomas Wanker. Il duo è alla sesta collaborazione con il regista Roland Emmerich dopo aver musicato L'alba del giorno dopo, 10000 A.C., 2012, Anonymous e Independence Day - Rigenerazione.

Harald Kloser oltre che musicare i film di Emmerich ha collaborato alle sceneggiature di "10000 A.C." e "2012" e co-prodotto "Independence Day - Rigenerazione" e "Midway".

Thomas Wanker ha musicato in solitaria 42 episodi della serie tv di culto Buffy l'ammazzavampiri e l'action-thriller Sotto assedio - White House Down.

La colonna sonora include anche due brani interpretati da Annie Trousseau: "Getting Some Fun Out Of Life", brano di Joe Burke & Edgar Leslie registrato per la prima volta nel 1937 da Billie Holiday and Her Orchestra e "All Or Nothing At All" brano di Arthur Altman & Jack Lawrence registrato per la prima volta da Jimmy Dorsey and His Orchestra nel 1939.

Annie Trousseau che appare in "Midway" nei panni di una cantante di sala da ballo ha collaborato anche alla colonna sonora di un altro film di Roland Emmerich interpretando una cover di "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)" per il film "Independence Day - Rigenerazione".

TRACK LISTINGS:

1. Nobody Wants A War

2. Midway Main Theme

3. See You In China

4. Morgue

5. Getting Some Fun Out Of Life - Annie Trousseau

6. Pearl Harbour

7. This Is It

8. Bombing Six

9. What's Their Target

by Thomas Wander & Harald Kloser

10. Attack On Midway

11. Good Luck Sir

12. Jersey Bounce - Annie Trousseau

13. They'll Follow You Anywhere

14. Still Night Submarine

15. Above The Clouds

16. Dogfight

17. The Last Dive

18. This Is For The Pearl

19. Victory Lap

20. Best Returns

21. Abandon Ship

22. Midway End Titles

23. All Or Nothing At All - Annie Trousseau

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]