Disney, 2019 epocale: abbattuto il muro dei 10 miliardi di dollari d'incasso

Di Federico Boni lunedì 9 dicembre 2019

Anno spaziale per lo studios, arrivato a toccare numeri inimmaginabili fino a pochi anni fa.

Disney 2019, nove film per riscrivere la Storia del Box Office - video Potenzialmente, un 2019 da 10 miliardi di dollari d'incasso per la Disney. Un 2019 da sogno, in grado di battere qualsiasi record esistente, per la Disney che negli ultimi 12 mesi ha fatto sua anche la Fox. Lo studios, che detiene quasi un terzo degli incassi totali al box office americano, ha infatti abbattuto l'incredibile muro dei 10 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo, come da noi predetto il 3 gennaio scorso. Disintegrato il precedente record, semrpe in mano alla Disney, con 7.6 miliardi di dollari incassati nel 2016.

3.28 di questi 10 miliardi sono stati rastrellati negli Usa, mentre 6.72 all'estero. Includendo anche gli incassi Fox, comprata dalla Disney a inizio anno, il totale arriva a sfiorare i 12 miliardi di dollari. E non è ancora finita qui, la folle corsa Disney. Con Frozen 2 ad un passo dal miliardo, la major deve ancora far cassa con Star Wars: The Rise of Skywalker, che tra meno di due settimane sbancherà certamente i box office di tutto il mondo, con il papabile traguardo del miliardo in una settimana da cavalcare.

In questo folle 2019, la Disney ha già abbracciato 5 film miliardari, ovvero Avengers: Endgame (2,8 miliardi di dollari, record di tutti i tempi), The Lion King (1,66 miliardi), Captain Marvel (1,13 miliardi), Toy Story 4 (1,07 miliardi) e Aladdin (1,05 miliardi). Frozen 2, come detto, conquisterà il miliardo entro il prossimo weekend. Mai uno studios aveva avuto sei film miliardari in un solo anno. Il precedente record, sempre made in Disney, era stato raggiunto nel 2014, con 4 titoli.

Fonte: HollywoodReporter