Black Widow: svelate le nuove action figures Hasbro del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 11 dicembre 2019

Svelate le prime action figures targate Hasbro del film in solitaria di Black Widow.

Il sito Yahoo ha pubblicato le immagini delle prime action figures ufficiali del film Black Widow prodotte da Hasbro. Le figures svelate sono 4, incluso il Red Guradin di David Harbour, ma il set completo della linea "Legends" ne include altre 4 di cui la metà ispirate al film, e il resto ispirate ai fumetti e ad un videogioco.





Black Widow (UCM)



Yelena Belova (UCM)



Taskmaster (UCM)



Red Guardian (UCM)



Crossbones (fumetto)



Winter Soldier (fumetto)



Spymaster (fumetto)



Build-A-Figure: Crimson Dynamo (videogioco Avengers Alliance)



Le figures da 15 cm ritraggono la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson con il nuovo costume, il citato Red Guardian di Harbour, la Yelena Belova di Florence Pugh e il misterioso Taskmaster, antagonista principale del film.

"Black Widow" sarà il 24° film dell'Universo Cinematografico Marvel (UCM) e inaugurerà la "Fase 3". Il film è diretto da Cate Shortland, scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson ed è un prequel ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Le riprese si sono svolte da maggio a ottobre in Norvegia, Budapest, Marocco, Pinewood Studios in Inghilterra e a Macon, in Georgia. "Black Widow" arriva nei cinema il 1° maggio 2020.





Fonte: Screenrant