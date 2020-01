Film Marvel: come guardare i film dell'UCM in ordine cronologico

Di Pietro Ferraro giovedì 9 gennaio 2020

Scopriamo come guardare i film dell'Universo Cinematografico Marvel in ordine cronologico.

Archiviato Spider-Man: Far From Home che ha chiuso la Fase 3 Marvel e in attesa di Black Widow primo film della Fase 4 in arrivo il 1° maggio, ripercorriamo i film dell'Universo Cinematografico Marvel in un ordine rigorosamente cronologico rispetto agli eventi narrati e non alle date di uscita nei cinema.

Se si seguono i film secondo la loro uscita nelle sale ci si ritroverà con una timeline confusa e non sequenziale, infatti l'UCM è iniziato ufficialmente nel 2008, con l'uscita di Iron Man, ma non è il primo film che si dovrebbe guardare. I primi due film da guardare sono in realtà Captain America: Il primo vendicatore, uscito nel 2011 e quinto film dei Marvel Studios e Captain Marvel uscito nel 2019 e ventunesimo film dei Marvel Studios.

A seguire trovate l'esatto ordine cronologico o se preferite la timeline dell'UCM fino al recente "Spider-Man: Far From Home" uscito nel 2019 e ventireesimo film di Marvel Studios.





1. Captain America: Il primo vendicatore (2011)

Primo film di Captain America e 5° film dell'UCM. Scopriamo come nasce il supersoldato Steve Rogers (Chris Evans) durante la seconda guerra mondiale, la prima battaglia con l'Hydra e Teschio Rosso. Il film introduce anche il Tesseract, che scopriremo in seguito contenere la Gemma dello Spazio.





2. Captain Marvel (2019)

21° film dell'UCM. Ambientato nel 1995 segue Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, che dallo spazio approda sulla Terra dove da la caccia agli alieni mutaforma Skrull. Qui incontra due agenti dello S.H.I.E.L.D.,versioni più giovani di Nick Fury e Phil Coulson.





3. Iron Man (2008)

1° film dell'UCM. Seguiamo il magnate e produttore di armi Tony Stark, interpretato da Robert Downey Jr., che dopo essere finito nelle mani di un'organizzazione terroristica ha una crisi di coscienza e decide di utilizzare la sua tecnologia per costruire una super armatura e diventare il supereroe Iron Man.





4. Iron Man 2 (2010)

3° film dell'UCM. L'identità di Iron Man è svelata e Tony Stark è alle prese con la richiesta del governo di consegnare la sua tecnologia. Il film segna il debutto della Vedova Nera di Scarlett Johansson.





5. L'incredibile Hulk (2008)

2° film dell'UCM. Lo scienziato Bruce Banner (Edward Norton) è in cerca di una cura per controllare Hulk. mentre il generale Thunderbolt Ross (William Hurt) decide di creare la propria versione di Hulk usando un altro soldato (Tim Roth) con conseguenze terrificanti. Prima e unica volta che vediamo Edward Norton nei panni di Bruce Banner sostituito in seguito da Mark Ruffalo a partire da Avengers: Age of Ultron.





6. Thor (2011)

4° film dell'UCM. Loki riesce a far bandire sulla Terra Il dio del tuono (Chris Hemsworth). Per riavere poteri e martello Thor dovrà dimostrare di esserne degno. Lungo la strada l'asgardiano incontra la scienziata Jane Foster (Natalie Portman) che lo aiuterà a fermare il complotto ordito da Loki per regnare su Asgard.





7. The Avengers (2012)

6° film dell'UCM. Si chiude la Fase 1 Marvel con Nick Fury che assembla gli Avengers giusto in tempo per fermare Loki, che rubato il Tesserract scatena un'orda aliena su New York.





8. Iron Man 3 (2013)

7° film dell'UCM. Terzo film in solitaria per Iron Man che si svolge sei mesi dopo l'attacco a New York che ha lasciato un Tony Stark traumatizzato. Nel frattempo Stark sfida il terrorista conosciuto come il Mandarino che quasi lo uccide in un attacco alla sua villa. Creduto morto e con l'armatura danneggiata Stark dovrà fare affidamento su un ragazzino di 10 anni per tornare in pista e fermare un complotto che coinvolge anche un pericoloso siero noto come "Extremis".





9. Thor: The Dark World (2013)

8° film dell'UCM. Il secondo film in solitaria di Thor vede gli antichi Elfi Oscuri, che si pensava ormai estinti, tornare in battaglia guidati dal malefico Malekith e invadere Asgard. Malekith è in cerca di un fluido noto come Aether che scopriremo in seguito essere la Gemma della Realtà.





10. Captain America: The Winter Soldier (2014)

9° film dell'UCM. Dopo gli eventi di New York, Steve Rogers alias Captain America trova sempre più difficile accettare i metodi di Nick Fury e dello S.H.I.E.L.D. spesso in contrasto con la sua morale. Nel frattempo dal passato riemerge un vecchio amico e compagno d'armi creduto morto e trasformato in una macchina per uccidere soprannominato "Soldato d'inverno" e interpretato da Sebastian Stan. Nel film debutta il Falcon di Anthony Mackie.





11. Guardiani della Galassia (2014)

10° film dell'UCM. Chris Pratt è Peter Quill un orfano rapito dalla Terra che assembla una squadra di emarginati per impedire al malvagio Ronan l'accusatore di mettere le mani sull'Orb, una sfera di enorme potere che poi scopriremo essere la Gemma del Potere.





12. Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

14° film dell'UCM. Il sequel riprende alcuni mesi dopo gli eventi dell'originale. Peter Quill incontra finalmente suo padre Ego, interpretato da Kurt Russell, che si scoprirà essere una capricciosa divinità con un ego spropositato e nessun amore paterno da dispensare, ma solo morte e distruzione.





13. Avengers: Age of Ultron (2014)

11° film dell'UCM. Gli Avengers fanno di nuovo squadra per combattere Ultron, un'intelligenza artificiale impazzita creata in originale da Tony Stark e Bruce Banner per proteggere il mondo. Questo film introduce anche tre nuovi Avengers: Scarlet Witch (interpretata da Elizabeth Olsen), Quicksilver (interpretato da Aaron Taylor-Johnson) e Visione (interpretato da Paul Bettany).





14. Ant-Man (2015)

12° film dell'UCM. Paul Rudd è Scott Lang, un ex detenuto a cui lo scienziato Hank Pym (Michael Douglas) ha deciso di affidare una speciale tuta che lo trasforma nel supereroe Ant-Man. Pym e Lang cercano di fermare Darren Cross (Corey Stoll) che ha ricreato la tecnologia di Pym per utilizzarla come arma. Nel cast c'è anche Evangeline Lilly nei panni di Hope van Dyne, figlia di Hank Pym e futura Wasp.





15. Captain America: Civil War (2016)

13° film dell'UCM. I trattati di Sokovia dividono gli Avengers in due fazioni contrapposte mentre nell'ombra il terrorista sokoviano Helmut Zemo (Daniel Brühl) trama vendetta per la morte della sua famiglia. Il film introduce Black Panther e Spider-Man.





16. Spider-Man: Homecoming (2017)

16° film dell'UCM. Primo film in solitaria del nuovo Peter Parker di Tom Holland che dopo aver scoperto i suoi poteri affronta i suoi impegni da studente, i problemi di ogni adolescente normale e tra un compito e l'altro affronta il suo primo avversario, l'Avvoltoio di Michael Keaton, che guarda un po' è anche il padre della sua prima cotta.





17. Doctor Strange (2016)

14° film dell'UCM. Il chirurgo Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, perde luso delle mani e nel tentativo di guarire incappa in un mondo di arti mistiche che lo trasformerà nello Stregone supremo Doctor Strange.





18. Black Panther (2018)

18° film dell'UCM. Dopo la morte in un attentato del sovrano di Wakanda, il figlio T'Challa (Chadwick Boseman) deve prendere il posto del padre sul trono, ma dal passato riemerge un pretendente di nome Eric Killmonger (Michael B Jordan) in cerca di vendetta per il padre ucciso.





19. Thor: Ragnarok (2017)

17° film dell'UCM. Nel suo terzo film Thor viene letteralmente spedito nello spazio dalla sorellastra Hela (Cate Blanchett) che distrugge anche il suo martello. Il Dio del tuono si ritrova così bloccato su un pianeta arena in cui si tengono combattimenti tra gladiatori. Qui Thor ritrova Hulk, che dopo qualche resistenza fa squadra con l'asgardiano, Loki e la Valchiria di Tessa Thompson per tornare a casa e sconfiggere Hela.





20. Ant-Man and The Wasp (2018)

20° film dell'UCM. Scott Lang è bloccato agli arresti domiciliari in seguito agli eventi di "Civil War" e ha discusso con Hank Pym e sua figlia Hope. Quando Hank capisce che Scott può aiutarlo a recuperare la moglie scomparsa nel Regno quantico, il trio si ricompatta. Il film introduce l'antagonista Ghost (Hannah John-Kamen) e lo scienziato Bill Foster (Laurence Fishburne). La scena dopo i titoli di coda va vista dopo "Infinity War".





21. Avengers: Infinity War (2018)

19° film dell'UCM. Thanos (Josh Brolin) si palesa mentre termina di raccogliere di persona le ultime Gemme dell'Infinito che servono al suo piano finale. Gli Avengers si ricompatteranno per affrontare la più grande minaccia che la Terra abbia mai affrontato, ma nonostante il coraggio e la potenza degli eroi in campo, Thanos riuscirà nel suo intento cancellando metà dell'universo, inclusi molti supereroi.





22. Avengers: Endgame (2019)

22° film dell'UCM. Dopo che Thanos ha cancellato metà della vita nell'universo con uno schiocco di dita gli Avengers o meglio ciò che ne rimane affronterà un viaggio nel Regno quantico per tornare indietro nel tempo e sistemare le cose.





23. Spiderman: Far From Home (2019)

23° film dell'UCM. Ultimo film della "Fase 3" Marvel vede un Peter Parker ancora traumatizzato dalla morte del suo mentore Tony Stark in viaggio in Europa con la scuola. Durante il viaggio sarà coinvolto da Nick Fury in una battaglia contro misteriose creature note come Elementali. In soccorso di Spider-Man arriva Mysterio (Jake Gyllenhaal) che dice di provenire da un universo alternativo, ma che in realtà è un ex impiegato di Tony Stark che nasconde un piano malvagio per rimpiazzare Spider-Man.